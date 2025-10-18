В Новосибирске произошёл крупный пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, в результате которого погибли четыре человека, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По предварительным данным, возгорание началось на втором этаже здания, после чего огонь быстро распространился на мансарду. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли.

"Погибли один мужчина и три женщины", — сообщили в региональной прокуратуре.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и следственные органы. Ведомство начало проверку для установления причин возгорания и всех обстоятельств трагедии.