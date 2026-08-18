Четыре человека погибли при вооруженном нападении на школу на Филиппинах

По меньшей мере четыре человека погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в школе на юге Филиппин, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Инцидент произошел утром 18 августа в Ateneo de Zamboanga High School в городе Замбоанга незадолго до начала занятий.

Что известно о нападении

По данным Национального бюро расследований Филиппин, среди погибших – двое учеников и двое сотрудников службы безопасности. Еще девять человек получили ранения. Имена погибших пока не раскрываются.

Как сообщает Anadolu, предполагаемый нападавший был учеником старших классов. По предварительным данным, он принес на территорию школы пистолет и винтовку, после чего открыл огонь в одном из классов.

Мэр Замбоанги Хаймер Адан Оласо подтвердил, что предполагаемый стрелок и одна из жертв учились в этой частной школе.

Причины стрельбы выясняют

На месте работают полиция и следователи. Правоохранительные органы устанавливают мотив нападения, а также выясняют, каким образом оружие удалось пронести на территорию учебного заведения и были ли допущены нарушения в системе безопасности.