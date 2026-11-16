Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Жанаозене
После удара одна из машин врезалась в столб, который рухнул на автомобиль.
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В Жанаозене в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Их доставили в многопрофильную больницу города.
По данным департамента полиции Мангистауской области, авария произошла 15 ноября около 14:30 в микрорайоне Аксу. Столкнулись автомобили Toyota Camry и Daewoo Nexia.
От удара одна из машин выехала в сторону и врезалась в столб. Конструкция не выдержала столкновения и упала на автомобиль, серьёзно повредив его.
Все четверо пострадавших получили травмы и были госпитализированы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
В полиции также опровергли распространявшуюся в социальных сетях информацию о том, что в происшествии участвовали три автомобиля.
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