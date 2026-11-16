Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Жанаозене

В Жанаозене в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Их доставили в многопрофильную больницу города.

По данным департамента полиции Мангистауской области, авария произошла 15 ноября около 14:30 в микрорайоне Аксу. Столкнулись автомобили Toyota Camry и Daewoo Nexia.

От удара одна из машин выехала в сторону и врезалась в столб. Конструкция не выдержала столкновения и упала на автомобиль, серьёзно повредив его.

Все четверо пострадавших получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

В полиции также опровергли распространявшуюся в социальных сетях информацию о том, что в происшествии участвовали три автомобиля.