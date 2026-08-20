Четыре маленьких «бойца»: в полиции Астаны появилось необычное пополнение

В Центре кинологической службы Департамента полиции Астаны появилось пополнение – четверо двухмесячных щенков, которым в будущем предстоит стать служебными собаками, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мать щенков – бельгийская овчарка Хлоя Дея. Она уже несет службу в полиции и специализируется на поиске пропавших без вести людей. Это ее первое потомство.

Отец малышей – служебный пес Бакс, который специализируется на поиске наркотических средств и неоднократно помогал полицейским обнаруживать их.

Несмотря на то, что щенкам всего два месяца, кинологи уже начали первые тестирования. Специалисты наблюдают за их поведением, активностью, вниманием и другими качествами, которые могут иметь значение для будущей службы.

Следующий, более серьезный этап отбора пройдет, когда щенкам исполнится шесть месяцев. По результатам тестирования кинологи смогут определить способности каждого и выбрать подходящее направление подготовки.

Пока будущие четвероногие помощники полицейских привыкают к Центру кинологической службы, играют и находятся под постоянным присмотром специалистов. В дальнейшем их ждут тренировки и обучение.