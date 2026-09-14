Четыре природных пожара потушили за сутки в Карагандинской области

Четыре природных возгорания общей площадью около 280 гектаров ликвидировали за сутки в Карагандинской области. Тушение осложняли сильный ветер, труднодоступная местность и отсутствие подъездных путей к отдельным очагам, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Самые крупные пожары произошли в Нуринском и Абайском районах. Возле села Мынбаева сухая трава и камыш горели на площади 75 гектаров. Еще 75 гектаров охватило возгорание возле села Жаманжол.

Вблизи села Спасск огонь распространился на 70 гектаров. В Шетском районе, в четырех километрах севернее села Кызылкой, выгорело 60 гектаров сухой травы.

К тушению привлекли около 150 человек и более 50 единиц техники. В работах участвовали подразделения ДЧС, местные исполнительные органы, добровольные противопожарные формирования и воинская часть Министерства обороны.

На отдельных участках в Абайском районе после ликвидации огня продолжается окарауливание, чтобы не допустить повторного возгорания.

Угрозы населенным пунктам нет.