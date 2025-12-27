Четыре села будет обслуживать новый пожарный пункт в области Жетысу
В селе Ақын Сара области Жетысу открылся 140-й добровольный пожарный пост.
В селе Ақын Сара Ескельдинского района области Жетысу в рамках ведомственной программы "Ауыл құтқарушылары", направленной на развитие и укрепление системы гражданской защиты в сельской местности, состоялось торжественное открытие добровольного пожарного поста, передаёт BAQ.KZ.
Данный объект стал вторым пожарным постом в области Жетісу, реализованным в рамках указанной программы. В торжественном мероприятии приняли участие представители местных исполнительных органов и руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу.
Новый пожарный пост будет обслуживать село Ақын Сара и три прилегающих населённых пункта. Штат поста составляет 6 человек (3 пожарных и 3 водителя). Личный состав прошёл специальную подготовку и готов к оперативному реагированию на пожары и другие чрезвычайные ситуации. Ввод объекта в эксплуатацию позволит сократить время реагирования при возникновении пожаров и снизить угрозу для жизни людей и сохранности имущества.
В состав Акынсаринского сельского округа входят сёла Ақын Сара, Ақтұма, Ақешкі и Тамбала. Общая численность населения округа составляет 1 888 человек. Открытие нового пожарного поста внесёт существенный вклад в повышение уровня безопасности населения и укрепление системы гражданской защиты.
