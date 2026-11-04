Четыре трассы откроют до конца года: в Правительстве назвали сроки дорожных проектов

До конца 2026 года в Казахстане планируют открыть четыре автомобильные дороги. Одновременно продолжается строительство Аральско-Каспийской магистрали, которая должна сократить сроки доставки грузов до трех дней. При этом власти признают, что к качеству дорожного строительства остаются серьезные вопросы.

О планах на пресс-конференции по исполнению Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева рассказал первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев.

В 2026 году строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено более 11 тысяч километров автодорог.

«До конца текущего года будут открыты автомобильные дороги «Рахман қайнары», «Петропавл – Ресей Федерациясының шекарасы», «Қызылорда – Жезқазған» и «Ақтөбе – Ұлғайсын», - сообщил Налибаев.

По прогнозу Правительства, к концу года доля дорог республиканского значения в хорошем состоянии достигнет 95%, местного значения составит 92%.

Доставку грузов обещают сократить до трех дней

Одним из крупных транспортных проектов станет Аральско-Каспийская магистраль. Старт ее строительству дали в августе 2026 года. Завершить работы планируют до конца 2028 года.

По расчетам Правительства, магистраль позволит сократить сроки доставки грузов до трех дней.

В первом полугодии 2027 года предполагается приступить к расширению участка Кокшетау – Петропавловск. Работы связаны с увеличением грузопотока.

Продолжаются проекты по направлениям «Центр – Запад», Караганда – Жезказган, Актобе – Улгайсын и строительству обходной дороги Сарыагаша.

Кто ответит за качество дорог

Отдельно Налибаев остановился на проблемах дорожного строительства.

«Глава государства неоднократно подвергал обоснованной критике качество автомобильных дорог. По поручению Президента Министерство транспорта определено органом, ответственным за все автомобильные дороги страны», - заявил первый вице-премьер.

Для пересмотра подходов к строительству и ремонту дорог создана рабочая группа под председательством Налибаева.

«Мы изучим передовой международный опыт, разработаем конкретные решения по улучшению качества дорог и представим соответствующий план действий, предусматривающий все необходимые меры по устранению недостатков, в том числе законодательного характера», - сообщил он.

Рабочей группе предстоит предложить меры по повышению требований к качеству строительства и ответственности участников дорожных проектов.