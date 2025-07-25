Чиновник Минэнерго подозревается в системной наживе от недропользователей
Руководитель департамента надзора Минэнерго задержан за превышение полномочий.
Сегодня, 21:00
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Сегодня, 21:00Сегодня, 21:00
99Фото: BAQ.KZ
Служба по противодействию коррупции КНБ 23 июля текущего года задержала руководителя территориального Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Кызылординской области, передает BAQ.KZ.
Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он организовал коррупционную схему, которая позволяла на системной основе получать материальную выгоду от недропользователей.
В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование по следующим статьям УК РК:
- п.3 ч.4 ст.362 — превышение власти или должностных полномочий,
- ч.1 ст.364 — незаконное участие в предпринимательской деятельности.
По решению суда он заключён под стражу.
Иные подробности не разглашаются в связи с требованиями статьи 201 УПК РК.
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