  • 25 Июля, 21:58

Чиновник Минэнерго подозревается в системной наживе от недропользователей

Руководитель департамента надзора Минэнерго задержан за превышение полномочий.

Сегодня, 21:00
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 21:00
Сегодня, 21:00
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Фото: BAQ.KZ

Служба по противодействию коррупции КНБ 23 июля текущего года задержала руководителя территориального Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Кызылординской области, передает BAQ.KZ.

Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он организовал коррупционную схему, которая позволяла на системной основе получать материальную выгоду от недропользователей.

В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование по следующим статьям УК РК:

  • п.3 ч.4 ст.362 — превышение власти или должностных полномочий,
  • ч.1 ст.364 — незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По решению суда он заключён под стражу.

Иные подробности не разглашаются в связи с требованиями статьи 201 УПК РК.

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