Служба по противодействию коррупции КНБ 23 июля текущего года задержала руководителя территориального Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Кызылординской области, передает BAQ.KZ.

Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он организовал коррупционную схему, которая позволяла на системной основе получать материальную выгоду от недропользователей.

В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование по следующим статьям УК РК:

п.3 ч.4 ст.362 — превышение власти или должностных полномочий,

ч.1 ст.364 — незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По решению суда он заключён под стражу.

Иные подробности не разглашаются в связи с требованиями статьи 201 УПК РК.