Чиновника наказали за незаконную проверку Astana IT University
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура столицы Казахстана усиливает защиту инвесторов от неправомерного давления со стороны государственных органов, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в надзорном ведомстве, с начала 2025 года прокуратура отказала в согласовании 34 решений госорганов, которые могли нанести ущерб инвестиционному климату.
Механизм защиты реализуется через так называемый "прокурорский фильтр" — инструмент, согласно которому любые проверки, ограничительные меры, административные дела или судебные иски в отношении инвесторов не могут быть инициированы без согласия прокуратуры. Это правило призвано не только оградить добросовестный бизнес от давления, но и повысить правовую культуру госслужащих.
Из 34 несогласованных решений — 5 касались незаконных проверок, 6 — необоснованного привлечения к административной ответственности, а 23 случая — попыток расторгнуть инвестиционные контракты в одностороннем порядке.
Один из ярких примеров — попытка уполномоченного органа провести внеплановую проверку в отношении ТОО "Astana IT University" без уведомления прокуратуры. Нарушение было выявлено и пресечено, а виновное должностное лицо — привлечено к административной ответственности.
Кроме того, по протестам прокуратуры отменены 8 постановлений, вынесенных в отношении инвесторов с нарушением порядка.
Такой проактивный надзор со стороны прокуратуры формирует прозрачную и стабильную деловую среду, необходимую для привлечения как отечественных, так и иностранных инвестиций.
Самое читаемое
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Ограбление в Лувре: стали известны новые подробности
- Байден впервые появился на публике после сообщений о лечении рака простаты
- Скончался пассажир самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау