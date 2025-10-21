Прокуратура столицы Казахстана усиливает защиту инвесторов от неправомерного давления со стороны государственных органов, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, с начала 2025 года прокуратура отказала в согласовании 34 решений госорганов, которые могли нанести ущерб инвестиционному климату.

Механизм защиты реализуется через так называемый "прокурорский фильтр" — инструмент, согласно которому любые проверки, ограничительные меры, административные дела или судебные иски в отношении инвесторов не могут быть инициированы без согласия прокуратуры. Это правило призвано не только оградить добросовестный бизнес от давления, но и повысить правовую культуру госслужащих.

Из 34 несогласованных решений — 5 касались незаконных проверок, 6 — необоснованного привлечения к административной ответственности, а 23 случая — попыток расторгнуть инвестиционные контракты в одностороннем порядке.

Один из ярких примеров — попытка уполномоченного органа провести внеплановую проверку в отношении ТОО "Astana IT University" без уведомления прокуратуры. Нарушение было выявлено и пресечено, а виновное должностное лицо — привлечено к административной ответственности.

Кроме того, по протестам прокуратуры отменены 8 постановлений, вынесенных в отношении инвесторов с нарушением порядка.

Такой проактивный надзор со стороны прокуратуры формирует прозрачную и стабильную деловую среду, необходимую для привлечения как отечественных, так и иностранных инвестиций.