Прокуратура области Ұлытау выявила факты участия государственных служащих в азартных играх, что запрещено антикоррупционным законодательством, передает BAQ.kz.

Как сообщили в надзорном органе, в ходе анализа установлено, что 36 государственных служащих, включая 10 руководителей, делали ставки в букмекерских компаниях Olimpbet и 1XBET уже после введения соответствующего запрета.

Согласно закону «О противодействии коррупции», государственным служащим запрещено участвовать в азартных играх, поскольку это создает коррупционные риски и подрывает доверие общества к государственной службе.

По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора все нарушители были уволены с занимаемых должностей.

В прокуратуре подчеркнули, что вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства находятся на постоянном контроле.