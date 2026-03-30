Чиновники делали ставки: в области Улытау уволили десятки госслужащих
Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства среди государственных служащих.
Сегодня 2026, 11:20
Фото: freepik.com
Прокуратура области Ұлытау выявила факты участия государственных служащих в азартных играх, что запрещено антикоррупционным законодательством, передает BAQ.kz.
Как сообщили в надзорном органе, в ходе анализа установлено, что 36 государственных служащих, включая 10 руководителей, делали ставки в букмекерских компаниях Olimpbet и 1XBET уже после введения соответствующего запрета.
Согласно закону «О противодействии коррупции», государственным служащим запрещено участвовать в азартных играх, поскольку это создает коррупционные риски и подрывает доверие общества к государственной службе.
По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора все нарушители были уволены с занимаемых должностей.
В прокуратуре подчеркнули, что вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства находятся на постоянном контроле.
