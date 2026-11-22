Численность архаров в Мангистау выросла на 10,8%, джейранов — почти на 25%
В природном парке «Кызылсай» подвели итоги осеннего учета диких животных и сравнили показатели с данными прошлого года.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мангистауской области зафиксировали рост численности устюртских муфлонов и джейранов. Результаты осеннего учета диких животных подвели специалисты государственного регионального природного парка «Кызылсай» совместно с представителями профильных организаций.
По данным природного парка, учет проводят дважды в год — весной и осенью. Специалисты наблюдают за животными в естественной среде, определяют численность популяций и отслеживают изменения.
В мероприятии приняли участие сотрудники областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ТОО «EcoBioGen», производственного объединения «Охотзоопром» и представители парка «Кызылсай».
Согласно результатам подсчета, в 2025 году в регионе насчитали 1 237 устюртских муфлонов, которых также называют архарами. В 2026 году их количество увеличилось до 1 371 особи. Таким образом, прирост составил 10,83%.
Положительная динамика отмечена и среди джейранов. Если годом ранее специалисты зарегистрировали 142 особи, то по итогам осеннего учета 2026 года — уже 177. Численность этих животных выросла на 24,65%.
Полученные данные специалисты используют для оценки состояния животного мира, а также планирования дальнейших мероприятий по охране и сохранению редких видов.
Самое читаемое
- В области Абай построят животноводческий комплекс за 650 млн тенге
- Новая техника и специальные парковки: В Астане обновят противопожарную инфраструктуру
- Инара Абдигаппаркызы выразила поддержку позиции Токаева в борьбе за «Закон и порядок»
- Трамп и Си Цзиньпин выступили против автономного использования ИИ в крупных военных операциях
- В Беларуси проходит выставка «Тайна небесной глазури» к 35-летию Независимости Казахстана