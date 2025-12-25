В 2025 году в рамках исполнения поручений Главы государства Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан на системной основе развивало стратегические партнерства с ведущими зарубежными университетами, формируя условия для превращения страны в региональный образовательный центр и расширяя доступ граждан к международному образованию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Миннауки.

На сегодняшний день в Казахстане выстроено 40 стратегических партнерств с зарубежными вузами, включая 33 действующих филиала иностранных университетов. Их деятельность направлена на подготовку конкурентоспособных кадров, развитие науки и интеграцию отечественной системы высшего образования в глобальное академическое пространство. Обучение в филиалах ведется по 162 образовательным программам, ориентированным на приоритетные и дефицитные направления экономики.

С сентября 2025 года началось обучение в филиалах Cardiff University, Woosong University, МГИМО, Политехнического университета Марке и прикладного университета Анхальт. Также в текущем году набор на новые программы провел Coventry University Kazakhstan, открытый в 2024 году. Этот вуз стал первым британским университетом в Астане и лицензионным кампусом Coventry University Соединенного Королевства с выдачей дипломов установленного образца.

Значимым событием года стало открытие в столице Cardiff University Kazakhstan — первого зарубежного кампуса Cardiff University и единственного кампуса университетов группы Russell Group в Центральной Азии. Это укрепило стратегическое партнерство между Казахстаном и Великобританией и расширило присутствие ведущих мировых университетов в регионе.

Международное образование активно развивается и в регионах. В Туркестане открылся филиал Woosong University, ориентированный на подготовку специалистов в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и анализа данных. В Каскелене начал работу филиал New York Film Academy — первый творческий университет мирового уровня в стране и единственный кампус американской киношколы в Центральной Азии.

Качество международных партнерств обеспечивается требованием вхождения зарубежных вузов в топ-250 международных академических рейтингов QS, ARWU и THE. Создание филиалов сопровождается внедрением международных стандартов подготовки, практико-ориентированных учебных планов, обучением на английском языке, доступом к цифровым ресурсам головных университетов и модернизацией инфраструктуры казахстанских вузов.

В регионах введены в эксплуатацию новые учебно-лабораторные корпуса и общежития, а также предоставлены отдельные кампусы для филиалов зарубежных университетов. Продолжается строительство кампусов для Cardiff University, Coventry University, МИФИ и МГИМО. Реализация проектов сопровождается участием индустриальных партнеров и привлечением инвестиций, в том числе на оснащение лабораторий и обучение преподавателей.

Ключевым приоритетом при создании филиалов остается усиление академического и научного потенциала региональных вузов и подготовка кадров для стратегически важных отраслей, включая атомную энергетику, зеленые технологии и водную безопасность.

Результаты системной работы нашли отражение в рейтинге QS Asia 2026, в который вошли 44 казахстанских вуза, включая 10 новых участников. Это свидетельствует о росте конкурентоспособности национальной системы высшего образования.

Развитие международных партнерств способствует и росту академического туризма. В рамках проекта Study in Kazakhstan поставлена цель увеличить число иностранных студентов до 100 тысяч к 2029 году. Уже в текущем учебном году в казахстанских вузах обучается более 35 тысяч иностранных студентов, что стало рекордным показателем.

Формирование Казахстана как регионального академического центра сопровождается долгосрочным экономическим и кадровым эффектом, снижением образовательной миграции и развитием несырьевых источников роста. В совокупности эти меры укрепляют позиции страны в глобальном образовательном пространстве и создают устойчивую основу для дальнейшего развития системы высшего образования.