В Казахстане фиксируется тенденция к сокращению производственного травматизма. Об этом сообщил председатель Комитета государственной инспекции труда Минтруда Мейрамбек Ахметов на пресс-конференции в СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По данным ведомства, за 10 месяцев 2025 года на предприятиях страны пострадали 1 029 работников — это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 145 человек, что на 6,5% ниже, чем годом ранее. Всего в текущем году проведено 910 специальных расследований несчастных случаев.

При этом ситуация по регионам остается неоднородной. В ряде областей — Абай, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, а также в Астане — уровень травматизма снизился на 50%. В других регионах высокие показатели сохраняются.

Ахметов отметил, что одним из ключевых инструментов защиты работников является обязательное страхование от несчастных случаев. Сегодня такие договоры заключены у 113 тыс. компаний из 175 тыс. активных юридических лиц.