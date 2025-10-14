Число жертв разрушительных наводнений, охвативших Мексику после серии проливных дождей, продолжает расти, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Как сообщили в Национальном координационном управлении гражданской защиты (CNPC), на 14 октября подтверждена гибель 64 человек, еще 65 числятся пропавшими без вести.

Причиной бедствия стали тропические штормы "Присцилла" и "Раймонд", обрушившиеся на центральные и восточные регионы страны. Больше всего пострадали штаты Веракрус, Пуэбла, Идальго, Керетаро и Сан-Луис-Потоси. Местные реки вышли из берегов, сели сошли на жилые кварталы, а многие деревни оказались отрезанными от внешнего мира.

"Мы сделаем всё возможное для восстановления и поддержки пострадавших от стихийного бедствия", — заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на брифинге во Дворце Нации.

По её словам, к ликвидации последствий и спасению людей подключены все экстренные службы. В затопленные районы отправлены дополнительные бригады для доставки продовольствия, питьевой воды, тёплой одежды и средств гигиены.

По оценкам местных СМИ, это крупнейшее наводнение за последние годы. В общей сложности от стихии уже пострадали свыше 250 тысяч человек, а число повреждённых домов превысило 50 тысяч. Разрушены дороги, нарушено энергоснабжение, тысячи людей остаются в пунктах временного размещения.

Власти призывают население сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и не покидать безопасные зоны без крайней необходимости.