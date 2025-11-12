Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 69 185 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

За последние 24 часа из-под завалов были извлечены тела трех человек, а в больницы доставлены еще четыре раненых.

С момента вступления в силу прекращения огня в регионе погибло 245 человек, 627 получили ранения, а из-под обломков были извлечены тела 532 человек. С октября 2023 года общее число раненых от обстрелов достигло 170 698.

Несмотря на достигнутое прекращение огня, армия Израиля периодически продолжает удары по палестинским районам под разными предлогами, что осложняет восстановление инфраструктуры и жизнь мирного населения. Последствия атак остаются катастрофическими для жителей сектора Газа, многие из которых лишились крова, средств к существованию и близких.