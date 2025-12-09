В Казахстане растёт тревога из-за увеличения числа преступлений против детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

На начало года в стране проживало 6,9 млн несовершеннолетних — на 0,9% больше, чем годом ранее. Однако вместе с ростом детского населения увеличивается и число уголовных правонарушений, совершённых в отношении детей.

За январь–октябрь текущего года зарегистрировано 3,1 тыс. таких правонарушений, что на 4,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: за десять месяцев 2024 года было зафиксировано почти 3 тыс. случаев, в 2023 году — 2,2 тыс., в 2022-м — 1,8 тыс. Таким образом, негативная тенденция сохраняется уже несколько лет подряд.

Из общего числа правонарушений 757 пришлись на проступки, а 2,4 тыс. — на уголовные преступления. Наиболее распространёнными остаются побои — 468 случаев, нарушения правил дорожного движения — 459, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью — 263. Особое беспокойство вызывают преступления сексуального характера: зарегистрировано 247 фактов половых сношений или иных действий сексуального характера с лицом младше 16 лет, а также 176 случаев изнасилований.

Всего за десять месяцев этого года пострадали 3,3 тыс. несовершеннолетних. Несмотря на рост числа правонарушений, количество жертв сократилось на 1,7%. Наиболее частыми причинами травмирования детей стали ДТП — 448 случаев, побои — 502, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью — 278. От преступлений сексуального характера пострадали 210 детей, от хулиганства — 185.

Проблема усугубляется и тем, что сами дети нередко выступают в роли правонарушителей. За январь–октябрь 2025 года несовершеннолетними было совершено 1,9 тыс. уголовных правонарушений — на 36,4% больше, чем годом ранее. Больше всего таких случаев зарегистрировано в Алматы — 251, тогда как год назад их было 179. Следом идут Шымкент, Астана, Атырауская и Актюбинская области. Наименьшие показатели отмечены в Улытауской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

Эксперты подчёркивают, что ситуация требует системного подхода: усиления профилактики, повышения уровня безопасности, работы с семьями и внедрения образовательных программ, направленных на защиту детей и снижение уровня подростковой преступности.