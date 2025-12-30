Число зарегистрированных СМИ в Казахстане превысило 5 тысяч - Балаева
В Казахстане зарегистрировано более 5 тысяч средств массовой информации, включая 306 иностранных, сообщила вице-премьер — министр культуры и информации Аида Балаева, передает BAQ.KZ.
По ее словам, только за 2025 год в стране появилось 515 новых СМИ.
"Это говорит о живом интересе к профессии и активном развитии медиарынка. Совершенствование законодательства в сфере информации остается одним из приоритетов", — заявила Аида Балаева.
Она отметила, что рост числа медиа отражает динамичное развитие отрасли и сохраняющийся интерес к журналистике и медиапроектам в стране.
