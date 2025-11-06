В США число погибших в результате крушения грузового самолета в штате Кентукки достигло как минимум 12 человек. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в среду, 5 ноября (по местному времени), передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Причины катастрофы, произошедшей во вторник, 4 ноября, в пригороде Луисвилла, пока не установлены. Продолжаются поиски нескольких пропавших без вести людей.

По сведениям Федерального управления гражданской авиации (FAA), самолет McDonnell Douglas MD-11 вылетел из международного аэропорта Луисвилла имени Мохаммеда Али в 17:15 по местному времени (03:15 по времени Астаны). На кадрах с места происшествия видно, что самолет упал недалеко от взлетно-посадочной полосы и загорелся, превратившись в огненный шар.