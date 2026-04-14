В Карагандинской области завершился финальный этап направления «Читающий государственный служащий» в рамках проекта «Читающая нация». В проекте приняли участие свыше 1 500 государственных служащих со всех районов и городов области, передает BAQ.KZ.

Среди участников — сотрудники акиматов всех уровней, областных управлений, департаментов полиции, служб по чрезвычайным ситуациям, обороны, а также органов государственных доходов, прокуратуры и полиции. В числе конкурсантов — руководители областных управлений, заместители акимов районов и другие представители государственных органов.

На протяжении шести месяцев участники проекта прочитали по 15 книг, отобранных специальной экспертной комиссией. В список вошли произведения Абая Кунанбаева, Мухтара Ауэзова, Бауржана Момышулы, Ли Куан Ю, Томаса Сибела и других авторов.

Особенностью финала стал командный формат в двух лигах — казахской и русской. Победители районных и городских отборочных туров сформировали сборные и продемонстрировали не только эрудицию, но и сплоченность в ходе интеллектуальное противостояния.

По итогам напряженной борьбы места распределились следующим образом:

Казахская лига:

I место завоевала сборная Бухар-Жырауского района

- Мейрам Тулеуов, заведующий сектором отдела сельского хозяйства акимата Бухар-Жырауского района;

- Айнур Курдабаева, главный специалист сельского округа Үміткер Бухар-Жырауского района;

- Ақнұр Әлі главный специалист сельского округа Ботақара Бухар-Жырауского района.

II место по праву досталось команде города Балхаш

- Айжан Асылхан, главный специалист отдела государственных активов и закупок акимата города Балхаш;

- Баян Урматова, главный специалист отдела внутренней политики города Балхаш;

- Ботагоз Багланова, главный специалист службы управления персоналом акимата города Балхаш.

III место заняли представители Каркаралинского района

- Аян Кизкин, пресс-секретарь акимата Каркарлинского района;

- Балжан Шалданбаева, главный специалист сельского округа Жаңатоған Каркарлинского района;

- Сая Аскен, главный специалист отдела образования Каркарлинского района.

Русская лига:

I место заняла команда города Караганды, в составе которой выступили:

- Лариса Гученко, главный специалист управления финансов и государственных активов Карагандинской области;

- Берик Досымбеков, руководитель управления физической культуры и спорта Карагандинской;

- Жулдыз Жораева, заведующая сектором отдела экономики и финансов города Караганды.

II место закрепилось за сборной города Сарани:

- Элеонора Нехорошева, главный инспектор аппарат акима города Сарани;

- Жумабеке Тайбекова, главный инспектор аппарат акима города Сарани;

- Юлия Бащук, главный специалист посёлка Актас города Сарани.

III место досталось участникам из города Темиртау:

- Даулет Даиров, руководитель отдела жилищной инспекции города Темиртау;

- Владимир Конев, начальник пожарной части управления по чрезвычайным ситуациям города Темиртау;

- Асланбек Оспан, главный специалист отдела государственных активов и закупок города Темиртау.

Одним из ярких участников команды-победительницы из Караганды стал руководитель Управления физической культуры и спорта области Берик Досымбеков. Для него участие в проекте стало не просто служебной обязанностью, а личным вызовом.

«Конечно же читать или не читать, это дело личное, но все же, раз уж ты руководишь, то конечно же должен подавать пример, в том числе и чтения. Это будет полезно не только общему делу, но и в частной жизни каждого человека тоже. Тут нельзя не отметить то, что Глава нашего государства, будучи человеком несомненно очень начитанным, говоря о Читающей нации отлично понимал всю пользу чтения, за что лично я ему очень благодарен. Очень радует, что руководство нашей области со всей серьезностью поддержало этот проект, ведь он действительно очень важен. Сам я очень рад и с удовольствием поучаствовал в этом проекте, потому что люблю книги со школьной скамьи. Для меня это был своего рода «челлендж», который я принял с азартом», — поделился впечатлениями Берик Мырзаевич.

Он также подчеркнул важность инициативы Главы государства, отметив, что проект помогает госслужащим находить время для саморазвития.

«На самом деле это очень важно, когда государственные служащие, несмотря на колоссальную занятость, находят возможность прочесть полезную литературу из подборки конкурса. Этот проект, как я говорил ранее - был для меня своего рода вызовом. Возможностью доказать в первую очередь себе что я смогу. Возможностью еще немного подломить стереотип о том, что люди от спорта не читают книг. И конечно же своим участием поддержать инициативу нашей страны в формировании читающей, интеллектуально развитой и конкурентоспособной нации", - сказал он.

Проект «Читающая нация» еще раз подтвердил, что современный госслужащий — это разносторонняя личность, сочетающая в себе профессионализм, дисциплину и высокую интеллектуальную культуру. Финал показал: когда за одной книгой встречаются представители разных ведомств, рождается настоящая команда единомышленников.

Работу участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли эксперты в области литературы, образования и государственного управления. Председателем жюри выступил директор Карагандинского филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, доктор философии Серикжан Байбосынов.

Проект «Читающая нация» реализуется в пилотном режиме в трех регионах страны: Карагандинской и Костанайской областях, а также в городе Шымкент. При этом наибольшее количество участников зафиксировано именно в Карагандинской области — 1 500 человек. В Костанайской области участие принимают более 400 государственных служащих, в Шымкенте — свыше 500.

Кроме того, в рамках подписанного меморандума Агентство по делам государственной службы Республики Казахстан и Общественный фонд «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» планируют в 2026 году масштабировать проект на всю страну. Ожидается, что инициатива охватит все регионы Казахстана.

На сегодняшний день в проекте «Читающая нация» участвуют более 189 тысяч человек — школьники, студенты колледжей и вузов, педагоги, семейные династии и государственные служащие.

Проект реализуется Общественным фондом «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» и акиматами Карагандинской, Костанайской областей и города Шымкент при поддержке партии «Amanat». Торжественные награждения планируется подвести в преддверии Национального дня книги.