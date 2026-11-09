Члены Халық Кеңесі приняли участие в экоакции в Карагандинской области

Жители, волонтеры и общественники вышли благоустраивать и озеленять поселки Молодежный, Жансары и прилегающие территории. Вместе с ними работали Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, члены общественной группы «Бірлік» во главе с Иваном Георгиади, а также руководители республиканских этнокультурных объединений и общественных организаций. Проект, который поддержали около 2000 человек, направлен на благоустройство и озеленение территории.

В Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Президент Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание бережному отношению к окружающей среде. Глава государства не раз подчеркивал, что «Таза Қазақстан» должен стать образом жизни, а не разовой акцией. При этом речь идет не только о чистых улицах, но и о чистоте помыслов, с которой начинается порядок вокруг.

На территории культурно-досугового центра поселка Молодежный участники высадили 500 хвойных саженцев. Особое внимание уделили дальнейшему уходу за новыми аллеями, чтобы деревья прижились в местном климате.

Группа «Бірлік» при Қазақстан Халық Кеңесі объединяет представителей этнокультурных объединений. Она занимается не только межэтническими отношениями, но и общегражданскими задачами, общественными инициативами и развитием регионов. Акция в Молодежном стала наглядным примером того, как представители разных этносов объединяются ради общей цели, и наполнила живым содержанием принцип Главы государства «Бірлік – әралуандықта».

Как отметил Председатель общественной группы «Бірлік» Иван Георгиади, это масштабная акция общегосударственного значения. По его словам, Глава государства своим примером призывает каждого внести личный вклад в общее дело, ведь только совместными усилиями можно сделать нашу страну красивой, зелёной и чистой. Это наша общая земля, на которой живём мы и будут жить наши дети и будущие поколения. Иван Владимирович также подчеркнул, что подобная акция должна стать доброй ежегодной традицией.

В свою очередь, член Қазақстан Халық Кеңесі Акбаржон Исмаилов отметил, что сегодня эта важная инициатива охватывает все регионы страны. Члены Қазақстан Халық Кеңесі также активно участвуют в масштабной акции, организованной при поддержке группы «Бірлік», созданной при Халық Кеңесі. Он подчеркнул, что подобные инициативы наглядно демонстрируют любовь и уважение граждан к своей стране, а также их ответственное отношение к родной земле, её чистоте и благополучию.

«Таза Қазақстан» воплощает это единство в конкретных поступках. Для Қазақстан Халық Кеңесі такие акции – часть постоянной работы по укреплению общественного согласия, в которой этнокультурные объединения вносят свой вклад в общие для страны дела. Отмечалось и то, что совместная работа жителей укрепляет общественный контроль за качественным и своевременным исполнением поручений Главы государства.

Организационную поддержку акции оказало ТОО «Евразия Инвест LTD», которым руководит председатель общественной группы «Бірлік» Иван Георгиади. В компании заявили, что готовы и дальше обеспечивать такие акции саженцами. В ходе рабочей поездки члены Халық Кеңесі также познакомились с агропромышленным потенциалом региона, побывали на молочно-товарной ферме и в питомнике предприятия.

По итогам акции члены группы «Бірлік» предложили проводить ее дважды в год и сделать доброй традицией, а также перенести этот опыт в другие регионы, активнее привлекая к таким делам этнокультурные объединения на местах. Участники призвали казахстанцев поддерживать порядок постоянно, чтобы бережное отношение к природе стало нормой повседневной жизни.