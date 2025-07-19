ЧП на "КазАзоте": пострадали четыре человека
На производственном объекте АО "КазАзот" произошла техническая авария.
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В результате аварии на АО "КазАзот" пострадали четыре человека, двое из них находятся в реанимации, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в акимате Мангистауской области 18 июля около 14.50 на производственном объекте АО "КазАзот" произошла техническая авария. На месте происшествия пострадали четыре человека, у всех диагностированы термические ожоги. Двоих поместили в реанимационное отделение, остальных – в травматологическое отделение.
"Для оказания помощи пострадавшим привлекли главного реаниматолога Республики Казахстан и ведущих специалистов ожоговой медицины. Состояние пострадавших рабочих стабильное, им оказывают всю необходимую помощь. Ситуация находится под контролем руководства области", – говорится в сообщении.
По данным департамента государственной инспекции труда Мангистауской области, работы с использованием огня на предприятии выполнялись без оформления соответствующих разрешительных документов. Причиной инцидента могло стать несоблюдение требований охраны труда при работе с огнём в замкнутом пространстве. Для расследования создали специальную комиссию.
Отметим, что возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Нарушение правил охраны труда". Компания окажет необходимую помощь пострадавшим семьям.
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