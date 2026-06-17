Резонансные случаи с участием частных судебных исполнителей регулярно становятся поводом для общественных споров в Казахстане. Видеозаписи принудительных выселений, арестов имущества и блокировки счетов вызывают вопросы о том, где проходят границы полномочий ЧСИ и насколько защищены права граждан. О том, как казахстанцы могут защитить свои права рассказала юрист в интервью с корреспондентом BAQ.KZ.

По словам юриста ПЮК Adilzanger Юлии Абжановой, деятельность ЧСИ строится на балансе между необходимостью исполнения судебных актов и соблюдением конституционных прав граждан.

Какие полномочия ЧСИ осуществляют самостоятельно

Как поясняет юрист, после возбуждения исполнительного производства на основании исполнительного документа судебный исполнитель обладает достаточно широкими полномочиями.

Он вправе направлять требования должнику, привлекать оценщиков и специалистов, инициировать электронные запросы через систему АИС ОИП. Кроме того, на данной стадии ЧСИ самостоятельно выносит постановления об аресте банковских счетов, вкладов и электронных денег должника.

Также исполнитель может накладывать ограничения на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества. Речь идет об автомобилях, специальной технике, земельных участках, долях в компаниях и иных активах.

Однако самостоятельность судебного исполнителя имеет четко установленные законом пределы.

"Как только действия исполнителя начинают напрямую затрагивать фундаментальные, конституционно защищаемые права человека, закон возводит барьер в виде обязательной судебной санкции", – подчеркнула Абжанова.

Так, ЧСИ не вправе самостоятельно ограничивать свободу передвижения гражданина. Для временного запрета на выезд за пределы Казахстана требуется санкция суда.

При этом такая мера может применяться только при соблюдении нескольких условий одновременно: сумма задолженности должна превышать 20 МРП, а должник обязан уклоняться от исполнения обязательств более пяти рабочих дней после надлежащего уведомления.

Аналогичный подход применяется и в отношении информации, охраняемой законом.

По словам юриста, получение сведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну, возможно только после прохождения судебного контроля.

Судебная санкция необходима и в случаях, когда исполнительные действия могут затронуть права третьих лиц.

Например, если в квартире должника арестовывается имущество, которое фактически принадлежит родственникам или другим лицам, судебный исполнитель не вправе самостоятельно решать вопрос о принадлежности такого имущества.

"Если в квартире должника арестовывают имущество, фактически принадлежащее его родственникам, ЧСИ не вправе сам разрешать этот спор – собственники вынуждены защищать свои права, требуя исключения имущества из акта описи через суд", – пояснила эксперт.

Неприкосновенность жилища и участие полиции

Одним из наиболее чувствительных вопросов исполнительного производства остается проникновение в жилище.

Как отмечает Юлия Абжанова, действующее законодательство прямо запрещает судебному исполнителю входить в квартиру или дом должника без добровольного согласия собственника либо проживающих лиц.

Для проведения осмотра жилого помещения, описи имущества, принудительного выселения или сноса строений требуется отдельное судебное постановление, санкционирующее вскрытие и проведение соответствующих действий.

Процедура принудительного проникновения строго регламентирована законом.

Она должна проводиться в присутствии не менее двух незаинтересованных понятых, сопровождаться непрерывной фиксацией процесса и осуществляться с обязательным участием сотрудников органов внутренних дел.

"Присутствие полиции в данном контексте является не карательным инструментом ЧСИ, а гарантией соблюдения общественного порядка и безопасности всех участников процесса", – подчеркнула юрист.

Сотрудники полиции обязаны содействовать судебным исполнителям только в строго определенных законом случаях:

при принудительном выселении или вселении граждан;

при розыске должника либо принадлежащего ему автотранспорта;

при обеспечении доступа в помещение на основании судебной санкции на вскрытие в случае физического сопротивления.

Использование сотрудников полиции в качестве инструмента психологического давления либо привлечение их к выполнению функций самого судебного исполнителя выходит за рамки законодательства.

По словам эксперта, если сотрудники органов внутренних дел оказывают незаконное давление на должника или фактически подменяют собой ЧСИ, такие действия подлежат самостоятельному обжалованию.

Какое имущество нельзя изымать

Несмотря на широкие полномочия по взысканию задолженности, законодательство предусматривает перечень имущества, которое защищено от взыскания.

"Право собственности должника не является абсолютно беззащитным, поскольку законодатель четко определил перечень имущества, на которое ни при каких обстоятельствах не может быть обращено взыскание", – отметила Абжанова.

В этот перечень входят предметы обычной домашней обстановки и первой необходимости, одежда, обувь, продукты питания и топливо, необходимые для проживания семьи.

Отдельно законодательство защищает специальные средства передвижения и предметы обихода, предназначенные для лиц с инвалидностью.

Существуют ограничения и при аресте денежных средств.

ЧСИ обязан обеспечить сохранение на текущих счетах суммы не менее одного прожиточного минимума. Аналогичный подход применяется при удержании средств из заработной платы и пенсии.

Кроме того, существует отдельная категория специальных счетов, обладающих полной защитой от взыскания.

К ним относятся счета, предназначенные для зачисления:

алиментов на содержание детей;

государственных пособий и социальных выплат;

жилищных выплат;

целевых накоплений.

"Такие счета обладают абсолютным иммунитетом от взыскания, и их блокировка со стороны ЧСИ является грубейшим нарушением закона", – подчеркнула юрист.

Отдельного внимания заслуживает вопрос единственного жилья.

Если недвижимость находится в залоге по ипотечному займу, закон допускает обращение взыскания на нее.

Вместе с тем правоприменительная практика учитывает социальные обстоятельства. Наличие несовершеннолетних детей, отопительный сезон, а также принадлежность граждан к социально уязвимым слоям населения нередко становятся основанием для предоставления отсрочки исполнения судебного решения.

Как АППК изменил порядок обжалования действий ЧСИ

По мнению Юлии Абжановой, одним из важнейших инструментов защиты прав граждан сегодня является Административный процедурно-процессуальный кодекс.

После передачи споров с участием ЧСИ в сферу административной юстиции изменилась сама философия судебного процесса.

"Теперь гражданин не должен доказывать, что ЧСИ нарушил закон; напротив, сам ЧСИ обязан доказать законность, соразмерность и процедурную безупречность вынесенного им постановления или совершенного действия", – пояснила эксперт.

Гражданин, считающий, что его права нарушены, вправе обратиться с административным иском в специализированный межрайонный административный суд.

При этом законодательством установлен достаточно короткий срок для защиты своих прав – десять рабочих дней с момента, когда человеку стало известно или должно было стать известно о вынесенном постановлении либо совершенном действии.

Одним из главных преимуществ административной юстиции является активная роль суда.

Судья не ограничивается исключительно доводами сторон, а самостоятельно истребует необходимые доказательства, проверяет соразмерность действий судебного исполнителя объему взыскания и оценивает, соблюдался ли баланс между частными интересами должника и общественными интересами правосудия.

Кроме судебной защиты, граждане могут обращаться с жалобами в региональные и республиканские палаты частных судебных исполнителей, а также в органы юстиции.

Последние осуществляют контроль за лицензированием деятельности ЧСИ и вправе привлекать их к дисциплинарной ответственности вплоть до приостановления действия лицензии или ее полного лишения.

Какие системные проблемы сохраняются

Несмотря на наличие развитых правовых механизмов контроля и защиты, система частного исполнительного производства продолжает сталкиваться с рядом серьезных проблем.

По мнению эксперта, главный системный недостаток заложен в самой модели частного исполнения.

"Стремление ЧСИ взыскать сумму любыми путями ради получения своего вознаграждения часто превалирует над принципами гуманности, разумности и соразмерности", – считает Абжанова.

Дополнительные сложности создают механизмы электронного уведомления.

На практике СМС-оповещения и уведомления через личные кабинеты АИС ОИП не всегда работают корректно. Кроме того, многие граждане фактически не проживают по месту регистрации.

В результате должники зачастую узнают о наложении ареста на счета, имущество или ограничениях уже после применения соответствующих мер, фактически теряя возможность добровольно исполнить обязательства.

Еще одной проблемой остается отсутствие оперативных механизмов урегулирования конфликта непосредственно на стадии исполнительного производства.

По словам эксперта, сегодня гражданам зачастую приходится обращаться в суд даже в ситуациях, когда спор мог бы быть урегулирован через медиацию, предоставление рассрочки или отсрочки исполнения.

"Отсутствие гибких, оперативных и законодательно закрепленных механизмов медиации, рассрочки или отсрочки исполнения на стадии самого производства окончательно заводит ситуацию в тупик", – отметила она.

В результате исполнительное производство нередко превращается в длительное противостояние между должником и судебным исполнителем.

По мнению Юлии Абжановой, дальнейшее совершенствование системы должно быть направлено не только на обеспечение обязательного исполнения судебных решений, но и на создание дополнительных гарантий защиты прав граждан, позволяющих предотвращать новые социальные и правовые конфликты.