Что будет с Hilton в Алматы: Генпрокуратура ответила на вопросы о судьбе отеля

Гостиничный комплекс DoubleTree by Hilton в Алматы, ранее принадлежавший Кайрату Сатыбалды и переданный государству, планируют выставить на торги. Об этом сообщил генеральный прокурор Берик Асылов, отвечая на запрос депутата Ермурата Бапи. Поводом для обращения стали сомнения депутата в прозрачности предстоящей продажи объекта. Бапи заявил, что отель мог быть существенно недооценен: по его словам, комиссия по возврату активов оценила гостиницу в 4 млрд тенге, тогда как независимые эксперты называют сумму свыше 11 млрд.

Депутат также выразил опасения, что объект может вновь оказаться в руках структур, связанных с прежними владельцами. В Генеральной прокуратуре сообщили, что гостиничный комплекс был передан государству по договору дарения в сентябре 2023 года. После этого компании «АБЛИ-Құрылыс» и Abli-hotels продолжали использовать объект без законных оснований. Для возврата контроля над имуществом государственные органы обратились в суд и добились освобождения здания.

Кроме того, с одной из компаний суд взыскал 1,1 млрд тенге за фактическое пользование государственным имуществом. По словам Берика Асылова, проверка не выявила признаков незаконных действий со стороны госорганов или лоббирования интересов третьих лиц. В Генпрокуратуре также сообщили, что, по информации Министерства финансов, гостиницу DoubleTree by Hilton планируется реализовать через торги в соответствии с законодательством о государственном имуществе.