Казахстан вошёл в первую международную когорту стран-участниц инициативы Edu for Countries, запущенной компанией OpenAI в рамках глобальной программы OpenAI for Countries. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, чем отличается эта программа, какие задачи она решает и какое значение имеет для системы образования страны.
Что даёт программа OpenAI школьникам и учителям в Казахстане
Программа направлена на сокращение технологического разрыва и адаптацию образования к экономике ИИ.
Сегодня, 16:45
141Фото: Артема Чурсинова
Чем отличается программа от других ИИ-проектов
Ключевое отличие Edu for Countries – в масштабности и государственном уровне внедрения. Речь идёт не о пилотных проектах и отдельных цифровых сервисах, а о формировании национальной ИИ-экосистемы в образовании с учётом языка, учебных стандартов, требований к безопасности данных и роли государства как регулятора.
OpenAI подчёркивает, что инициатива строится на принципе "ИИ как инфраструктура", аналогично тому, как ранее государства внедряли интернет или цифровые государственные сервисы. Образование в этой логике становится базовой точкой входа для формирования навыков работы с ИИ у будущих поколений.
Для чего нужна Edu for Countries
Программа направлена на сокращение технологического разрыва между странами и подготовку систем образования к условиям экономики, где искусственный интеллект становится повседневным инструментом. OpenAI исходит из того, что без раннего и системного внедрения ИИ страны рискуют столкнуться с дефицитом компетенций, ростом цифрового неравенства и снижением конкурентоспособности.
Edu for Countries предполагает, что учащиеся и педагоги не просто используют ИИ, а учатся работать с ним осознанно – понимать логику, ограничения и ответственность при применении алгоритмов. Это принципиально отличает программу от моделей, где ИИ используется стихийно и без методических рамок.
Что именно реализуется в Казахстане
Участие Казахстана в инициативе уже перешло в практическую плоскость. В рамках сотрудничества был подписан меморандум между Министерством науки и высшего образования РК, государственными и частными партнёрами и OpenAI. Документ направлен на развитие образования и цифровых навыков с применением искусственного интеллекта.
Согласно представленным данным, в течение трёх лет казахстанским педагогам планируется ежегодно предоставлять не менее 165 тысяч лицензий ChatGPT Edu. Это специализированная образовательная версия платформы, разработанная с усиленными требованиями к безопасности данных и централизованному администрированию.
Почему ставка сделана именно на ChatGPT Edu
ChatGPT Edu позиционируется как защищённая образовательная среда. Учителя получают бесплатный доступ через специальные учётные записи и работают в закрытом цифровом пространстве. Материалы и запросы школ и вузов не используются для обучения внешних ИИ-моделей, что особенно важно в контексте защиты персональных и служебных данных.
Централизованное администрирование позволяет государству контролировать использование инструмента на уровне системы, а не отдельных пользователей. При этом администраторы видят только агрегированную статистику, без доступа к содержанию запросов, что сохраняет профессиональную автономию педагогов.
Практический эффект для системы образования
Использования ChatGPT Edu позволяет автоматизировать значительную часть рутинной работы учителя – от подготовки конспектов и заданий до анализа учебных данных. По оценкам, время на подготовку к занятиям может сократиться примерно на треть без потери качества.
Важно, что в концепции программы ИИ не подменяет педагога. Учитель остаётся автором урока и несёт полную ответственность за содержание обучения, а искусственный интеллект рассматривается как инструмент поддержки – аналог цифрового помощника, а не замены профессии.
Что это значит для Казахстана стратегически
Для Казахстана участие в первой международной когорте OpenAI for Countries – это не только образовательный проект, но и элемент более широкой цифровой стратегии. Речь идёт о подготовке человеческого капитала к экономике, где ИИ становится частью базовых навыков, наравне с цифровой грамотностью и аналитическим мышлением.
Кроме того, участие в программе позволяет стране интегрироваться в международную дискуссию о правилах, этике и модели использования искусственного интеллекта в образовании. Это особенно важно в условиях, когда ИИ-технологии развиваются быстрее, чем нормативное регулирование.
Таким образом, включение Казахстана в инициативу OpenAI можно рассматривать как долгосрочную инвестицию в качество образования, цифровую устойчивость и конкурентоспособность страны в глобальной технологической среде.
