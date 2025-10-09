Казахстанские граждане, которые находятся в Южной Корее и работают там нелегально, нарушают миграционное законодательство и рискуют получить запрет на въезд в страну. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передаёт BAQ.KZ.

"Граждане, которые находятся нелегально, нарушают миграционное законодательство. Это чревато последствиями со стороны корейских властей — вплоть до запрета на въезд в страну. Поэтому лучше соблюсти правила и легализовать трудовую деятельность", — пояснил Ертаев.

По его словам, рекомендация для нелегально работающих казахстанцев — покинуть территорию Республики Корея и вернуться уже по официальной программе трудоустройства.

"Если человек работает нелегально, ему нужно выехать из Республики Кореи и в рамках соглашения легально трудоустроиться. Нелегальное нахождение может привести к выдворению и ограничению на повторный въезд", — отметил вице-министр.

Ертаев уточнил, что в случае возвращения на родину никаких препятствий со стороны Казахстана не будет.

"Если наш гражданин решил вернуться, ограничений для этого нет. Он может спокойно приобрести билет и выехать. Но со стороны Кореи будет зафиксировано, что он находился там нелегально", — добавил он.

При этом чиновник подчеркнул, что вопрос допуска к повторному въезду для таких граждан будет решаться в рамках переговоров между Казахстаном и Южной Кореей.

"Если гражданину откажут во въезде из-за того, что он ранее находился нелегально, это будет предметом переговоров. Мы будем уведомлять корейскую сторону, что человек теперь поедет официально, по профессии, и его трудовые права будут защищены", — отметил Ертаев.

Он также напомнил, что Казахстан выстраивает систему IPС (Integrated Program System), в рамках которой граждане смогут пройти обучение и легально выезжать на работу за рубеж.