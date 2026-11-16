Что доложили Токаеву об отопительном сезоне

В Казахстане сократилось число теплоэлектроцентралей, находящихся в «красной зоне» риска. Сейчас таких станций осталось пять. При этом на ремонт электростанций в этом году направили 384 млрд тенге. О состоянии энергетической системы и прохождении отопительного сезона Президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам министра, отопительный сезон во всех регионах страны проходит стабильно. На электростанциях завершили ремонт основного оборудования и сетей, что позволило снизить износ ТЭЦ.

За десять месяцев Казахстан произвёл 102,4 млрд кВт·ч электроэнергии — на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Газ проведут к 13,2 млн казахстанцев

До конца 2026 года уровень газификации населения планируют довести до 64,5%. Таким образом, доступ к природному газу будут иметь 13,2 млн жителей страны.

Параллельно продолжается строительство газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене. Также заключены контракты на проектирование и строительство объектов на Карачаганаке и второй очереди Кашагана.

Что происходит с бензином и дизельным топливом

За десять месяцев объёмы переработки нефти в Казахстане выросли на 4,7%. Совокупные запасы горюче-смазочных материалов достигли 1,2 млн тонн.

Кроме того, отечественные предприятия произвели 1,1 млн тонн битума. По данным Минэнерго, этого объёма достаточно, чтобы полностью обеспечить внутренние потребности страны.

Среди крупных проектов — расширение Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Его мощность планируют увеличить до 12 млн тонн в год. Также продвигается строительство нового нефтехимического комплекса в Атырауской области.

Искусственный интеллект тоже потребует электричества

Отдельно на встрече обсудили будущую нагрузку на энергосистему Казахстана.

Министерство энергетики приступило к обновлению единого энергетического баланса страны до 2035 года. При расчётах впервые в представленном плане отдельно учитываются энергоёмкие центры обработки данных и развитие искусственного интеллекта.

В энергетической отрасли также внедряют цифровые двойники объектов — виртуальные модели, позволяющие отслеживать их состояние и работу.

Ещё одно новшество — единая платформа мониторинга поставок угля, рассчитанная на 1,2 млн потребителей.

Помимо этого, для развития геологоразведки на электронные аукционы выставили рекордные 112 участков недр.

По итогам встречи Токаев поручил обеспечить надёжное снабжение населения теплом и электроэнергией, усилить контроль за рынками топлива и угля, а также следить за качеством реализации инвестиционных проектов.