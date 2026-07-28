В Казахстане продолжают совершенствовать систему социальной защиты людей с инвалидностью. Изменения затрагивают сразу несколько направлений: оформление инвалидности, получение специальных социальных услуг, работу индивидуальных помощников и цифровизацию государственных сервисов. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения по Астане Ляззат Сартымбетова, передает BAQ.KZ.

Все больше услуг оказывают без личного посещения

Одним из главных изменений стало расширение проактивного формата оказания государственных услуг.

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты медико-социальной экспертизы оказали 10 466 государственных услуг. Более половины из них – 5 418 услуг (51,8%) – были предоставлены дистанционно, без необходимости личного посещения.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года доля таких услуг составляла 45,3%.

По словам спикера, это позволяет людям быстрее получать необходимую государственную поддержку.

Почему важно правильно оформить медицинские документы

В Министерстве напомнили, что установление инвалидности – первый этап для получения большинства мер социальной поддержки.

Именно поэтому большое значение имеет правильное оформление медицинских документов перед направлением на медико-социальную экспертизу.

Если пакет документов подготовлен не полностью, человеку приходится проходить дополнительные обследования или повторно обращаться за услугой, что увеличивает сроки оформления помощи.

Социальные услуги теперь оказывают только лицензированные организации

Еще одно важное изменение касается организаций, предоставляющих специальные социальные услуги.

С 1 января 2025 года работать они могут только при наличии государственной лицензии.

Такая мера направлена на повышение качества обслуживания, безопасности получателей услуг и усиление государственного контроля.

По состоянию на 1 июля 2026 года в Астане лицензии получили 18 организаций – семь государственных и одиннадцать неправительственных. Они оказывают помощь более 7,1 тысячи человек.

Наиболее востребованной остается помощь на дому. С начала года ею воспользовались свыше 2 тысяч человек.

Специалисты рекомендуют обращаться только в лицензированные организации, поскольку это гарантирует соблюдение государственных стандартов качества и наличие квалифицированного персонала.

Изменились правила работы индивидуальных помощников

Продолжается совершенствование системы сопровождения людей с инвалидностью.

Теперь услуги индивидуального помощника предоставляются на основании трехстороннего договора, который заключается между человеком с инвалидностью, поставщиком услуг и самим помощником.

Как отметили в ведомстве, такой механизм делает оказание услуг более прозрачным, четко определяет обязанности всех участников и позволяет эффективнее контролировать качество помощи.

Оплата производится через Портал социальных услуг за счет средств местных исполнительных органов и зависит от фактически оказанного объема сопровождения.

Цифровизация делает систему удобнее

По словам Ляззат Сартымбетовой, внедрение цифровых сервисов позволяет государственным органам быстрее получать информацию о потребностях людей с инвалидностью и эффективнее планировать меры поддержки.

В Министерстве отмечают, что все изменения направлены на то, чтобы государственная помощь была более доступной, качественной, безопасной и своевременной.