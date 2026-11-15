Что изменилось в аэропорту Алматы после модернизации за $120 млн

В Алматы открыли модернизированный терминал внутренних рейсов международного аэропорта. После обновления его пропускная способность выросла с 3,2 до 9 млн пассажиров в год.

В церемонии открытия приняли участие аким города Дархан Сатыбалды, заместитель премьер-министра — министр транспорта Асел Жанасова и глава TAV Airports Серкан Каптан. В терминале обновили зоны регистрации и досмотра, восемь выходов на посадку, инженерные системы и интерьер.

Модернизация проходит в рамках инвестиционной программы Horizon. В этом году TAV Airports вложила в аэропорт 120 млн долларов, а в следующем планирует инвестировать ещё 150 млн долларов.

Развитие аэропорта Алматы рассматривается как часть планов по превращению города в главный авиационный хаб Центральной Азии.