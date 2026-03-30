Что изменится на улицах Алматы: Сатпаева полностью обновят
Работы охватят участок протяженностью 3,7 километра - от улицы Луганского до Байзакова
В Алматы начнется масштабная реконструкция улицы Сатпаева - одну из центральных магистралей города планируют превратить в современное и комфортное общественное пространство, передает BAQ.kz.
Работы охватят участок протяжённостью 3,7 километра - от улицы Луганского до Байзакова. Проект разработан с учётом международных стандартов, а его концепцию подготовила британская компания LDA Design.
Одним из ключевых изменений станет масштабное озеленение. На улице высадят крупномерные деревья, кустарники и цветники. Это позволит создать полноценный зелёный каркас и улучшить экологическую ситуацию в районе.
Приоритет пешеходам
Главный акцент сделают на удобстве для жителей. Пространство адаптируют для прогулок и отдыха, при этом сохранив транспортную функцию улицы.
Улица станет более безопасной и доступной для всех категорий горожан.
Современная инфраструктура
Проект также предусматривает обновление освещения, установку малых архитектурных форм и появление арт-объектов.
Все элементы благоустройства будут соответствовать новым стандартам городской среды.
Когда начнутся работы
Реконструкция будет проходить поэтапно. В первую очередь работы стартуют на площади Республики - завершить этот этап планируют до 1 июня.
Что это даст городу
В результате улица Сатпаева перестанет быть просто транзитной зоной и станет полноценным общественным пространством.
Ожидается, что обновление повысит комфорт для жителей, а также инвестиционную и туристическую привлекательность города.
- Производство сухих строительных смесей запустили в Жамбылской области
- Вахтовики прокомментировали массовую драку в Усть-Луге
- В Атырауской области обнаружены предметы, похожие на фрагменты дрона
- Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии
- No Kings: 8 миллионов человек вышли на протесты в США