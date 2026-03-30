В Алматы начнется масштабная реконструкция улицы Сатпаева - одну из центральных магистралей города планируют превратить в современное и комфортное общественное пространство, передает BAQ.kz.

Работы охватят участок протяжённостью 3,7 километра - от улицы Луганского до Байзакова. Проект разработан с учётом международных стандартов, а его концепцию подготовила британская компания LDA Design.

Одним из ключевых изменений станет масштабное озеленение. На улице высадят крупномерные деревья, кустарники и цветники. Это позволит создать полноценный зелёный каркас и улучшить экологическую ситуацию в районе.

Приоритет пешеходам

Главный акцент сделают на удобстве для жителей. Пространство адаптируют для прогулок и отдыха, при этом сохранив транспортную функцию улицы.

Улица станет более безопасной и доступной для всех категорий горожан.

Современная инфраструктура

Проект также предусматривает обновление освещения, установку малых архитектурных форм и появление арт-объектов.

Все элементы благоустройства будут соответствовать новым стандартам городской среды.

Когда начнутся работы

Реконструкция будет проходить поэтапно. В первую очередь работы стартуют на площади Республики - завершить этот этап планируют до 1 июня.

Что это даст городу

В результате улица Сатпаева перестанет быть просто транзитной зоной и станет полноценным общественным пространством.

Ожидается, что обновление повысит комфорт для жителей, а также инвестиционную и туристическую привлекательность города.