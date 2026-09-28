В Казахстане продолжается переход к преимущественно страховой модели финансирования здравоохранения. В 2026–2027 годах часть обязательств на сумму 700 млрд тенге планируется поэтапно перенести из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в систему ОСМС. При этом базовая медицинская помощь останется доступной независимо от страхового статуса. Что изменится для застрахованных и незастрахованных граждан, корреспонденту BAQ.KZ рассказали в Министерстве здравоохранения.

Изменения связаны с законом по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг, подписанным Главой государства в 2025 году.

Как пояснили в Минздраве, в 2026–2027 годах продолжится переход от смешанной к преимущественно страховой модели финансирования.

В этот период обязательства на сумму 700 млрд тенге планируется поэтапно перенести из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в систему ОСМС. Одновременно будет пересмотрена структура расходов республиканского бюджета, а соответствующие обязательства будут финансироваться через ОСМС.

Также с 2027 года начнется поэтапное увеличение ставок взносов государства в систему обязательного медицинского страхования.

В Минздраве уточнили, что ставка взносов государства увеличится с 2,2% в 2026 году до 4,7% к 2037 году.

Что останется бесплатным независимо от страховки

В Казахстане действует смешанная бюджетно-страховая модель финансирования здравоохранения. Она включает гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и систему ОСМС.

«ГОБМП финансируется из республиканского бюджета и обеспечивает базовую медицинскую помощь, гарантированную государством всем гражданам независимо от статуса застрахованности. ОСМС формируется за счет взносов и отчислений государства, работодателей, работников, индивидуальных предпринимателей и самостоятельных плательщиков», – пояснили в Минздраве.

В настоящее время в рамках ГОБМП доступны скорая и экстренная помощь, первичная медико-санитарная помощь, лечение социально значимых и инфекционных заболеваний, профилактические осмотры, скрининги, паллиативная помощь и лекарственное обеспечение по ряду заболеваний.

В рамках ОСМС дополнительно доступны консультативно-диагностические услуги, плановая госпитализация, медицинская реабилитация, высокотехнологичные медицинские услуги и другие виды помощи.

Для граждан со статусом застрахованного пакет медицинской помощи в рамках ОСМС сохраняется в полном объеме по назначению врача.

Что будет с теми, кто не застрахован

Гражданам, за которых не поступили отчисления или взносы в Фонд социального медицинского страхования, продолжит предоставляться гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения».

При этом за отдельные льготные категории населения взносы в ОСМС оплачивает государство.

К ним относятся дети, неработающие беременные женщины, неработающие граждане, воспитывающие ребенка до трех лет, лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам, и другие категории.

Как получить статус застрахованного

Если у человека нет статуса застрахованного в системе ОСМС, он может получить его как самостоятельный плательщик.

По данным Минздрава, на сегодняшний день размер платежа для самостоятельного плательщика составляет 4250 тенге за месяц. Для получения статуса можно оплатить взносы за неуплаченные месяцы.

Кроме того, предусмотрен альтернативный механизм входа в систему – уплата взносов за 12 месяцев вперед.

Вырастут ли взносы работников и работодателей

Для работников, работодателей, индивидуальных предпринимателей и самостоятельных плательщиков повышение ставок взносов и отчислений на ОСМС в 2027 году не планируется, сообщили в Минздраве.

Изменения коснутся взносов государства: их ставку будут постепенно увеличивать.

При этом еще с 1 января 2026 года изменилась база, с которой рассчитываются платежи в ОСМС. Ее верхний предел был увеличен: для отчислений работодателей – до 40 МЗП, для взносов работников – до 20 МЗП.

Предстоящие изменения прежде всего касаются перераспределения финансирования между ГОБМП и ОСМС. Базовая медицинская помощь останется доступной независимо от страхового статуса, тогда как расширенный пакет медицинских услуг будет предоставляться в системе ОСМС. При этом повышать ставки взносов для работников и работодателей в 2027 году не планируется.