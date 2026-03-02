Приказом Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития от 17 февраля 2026 года утверждены обновленные размеры оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния. Документ вводится в действие с 10 марта 2026 года, передает BAQ.KZ.

Согласно изменениям, государственная регистрация рождения ребенка, включая случаи регистрации с пропуском срока, рождения за пределами Казахстана, а также регистрации смерти, остается бесплатной. Бесплатными также определены большинство изменений в записи акта о рождении - в том числе при установлении отцовства, усыновлении и на основании судебных решений.

При этом за внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния (например, при смене имени, фамилии или отчества) установлена плата в размере 1725 тенге за один документ.

Регистрация заключения брака составит 3450 тенге, в том числе при снижении брачного возраста. Расторжение брака по взаимному согласию - 6900 тенге. В отдельных случаях, предусмотренных законом (например, при признании супруга безвестно отсутствующим или осужденным к лишению свободы сроком не менее трех лет), регистрация расторжения брака обойдется в 345 тенге.

Выдача повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния (за исключением свидетельств о смерти) составит 3450 тенге, справки на бумажном носителе - 1035 тенге. Электронные справки через портал электронного правительства будут предоставляться бесплатно.

Также установлена плата за истребование свидетельств из стран СНГ - 1725 тенге, из других иностранных государств - 3450 тенге.

Приказ вступает в силу с 10 марта 2026 года.