Что известно о новом генеральном директоре ХК "Барыс"
Он сменил Нурлана Оразбаева.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Новым генеральным директором ХК "Барыс" назначен вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана по зимним видам спорта Сакен Мусайбеков.
Чиновник в казахстанском спорте фигура не новая. До этого он занимал должности и на других ключевых спортивных позициях. Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.
Сакен Мусайбеков родился в 1967 году в Северо-Казахстанской области. Имеет высшее образование, окончил Казахский политехнический институт, а также Казахскую академию государственного управления.
Трудовую деятельность начал в 1991 году в должности ведущего специалиста по маркетингу Алма-Атинской межотраслевой ассоциации делового сотрудничества "Алма".
В 1995–1996 годах занимал должности ведущего и главного специалиста сектора многосторонней помощи в Управлении координации внешней помощи Комитета по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров.
С 1996 по 2000 год работал помощником председателя Мажилиса Парламента.
В последующие годы занимал различные должности в государственных органах и квазигосударственных структурах, в том числе: советник министра государственных доходов, директор административного департамента Министерства финансов, заместитель генерального директора РГП "Казахавтодор", руководитель аппарата Министерства финансов.
В 2004–2005 годах исполнял обязанности вице-министра транспорта и коммуникаций.
С 2008 по 2012 год — управляющий директор АО "Фонд устойчивого развития “Қазына”, а также руководитель аппарата АО "Самрук-Қазына".
В 2012–2015 годах возглавлял Конфедерацию спортивных единоборств и силовых видов спорта в качестве генерального директора.
С 2015 по 2019 год и с 2020 по 2021 год занимал пост вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.
В 2025 году назначен вице-президентом по зимним олимпийским видам спорта Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета, а также стал генеральным директором Казахстанской федерации хоккея с шайбой.
Приговор Мусайбекову
В 2021 году в СМИ появилась информация о том, что Мусайбекову был вынесен приговор о признании его виновным в мошенничестве.
Суд приговорил его к выплате штрафа в сумме 62 394 00 тенге.
Как генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой, на пресс-конференции, посвященной выступлении сборной Казахстана на чемпионате мира в 2025 году, он сообщил, что не судим.
Напомним, что Нурлан Оразбаев покинул в апреле пост генерального директора хоккейного клуба "Барыс".
Самое читаемое
- Жизнь на чемоданах: как в Астане годами ждут сноса домов и справедливой компенсации
- "Росатом" — безальтернативный лидер: кто и как будет строить первую атомную станцию в Казахстане
- Отпускные правила: Минтруда объяснил, кому положен дополнительный отдых
- "Освенцим" для животных? Казнет спорит о состоянии зоопарка в Алматы
- Главное — тариф: сколько будет стоить атомная энергия для казахстанцев?