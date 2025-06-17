Новым генеральным директором ХК "Барыс" назначен вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана по зимним видам спорта Сакен Мусайбеков.

Чиновник в казахстанском спорте фигура не новая. До этого он занимал должности и на других ключевых спортивных позициях. Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Сакен Мусайбеков родился в 1967 году в Северо-Казахстанской области. Имеет высшее образование, окончил Казахский политехнический институт, а также Казахскую академию государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 1991 году в должности ведущего специалиста по маркетингу Алма-Атинской межотраслевой ассоциации делового сотрудничества "Алма".

В 1995–1996 годах занимал должности ведущего и главного специалиста сектора многосторонней помощи в Управлении координации внешней помощи Комитета по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров.

С 1996 по 2000 год работал помощником председателя Мажилиса Парламента.

В последующие годы занимал различные должности в государственных органах и квазигосударственных структурах, в том числе: советник министра государственных доходов, директор административного департамента Министерства финансов, заместитель генерального директора РГП "Казахавтодор", руководитель аппарата Министерства финансов.

В 2004–2005 годах исполнял обязанности вице-министра транспорта и коммуникаций.

С 2008 по 2012 год — управляющий директор АО "Фонд устойчивого развития “Қазына”, а также руководитель аппарата АО "Самрук-Қазына".

В 2012–2015 годах возглавлял Конфедерацию спортивных единоборств и силовых видов спорта в качестве генерального директора.

С 2015 по 2019 год и с 2020 по 2021 год занимал пост вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.

В 2025 году назначен вице-президентом по зимним олимпийским видам спорта Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета, а также стал генеральным директором Казахстанской федерации хоккея с шайбой.

Приговор Мусайбекову

В 2021 году в СМИ появилась информация о том, что Мусайбекову был вынесен приговор о признании его виновным в мошенничестве.

Суд приговорил его к выплате штрафа в сумме 62 394 00 тенге.

Как генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой, на пресс-конференции, посвященной выступлении сборной Казахстана на чемпионате мира в 2025 году, он сообщил, что не судим.

Напомним, что Нурлан Оразбаев покинул в апреле пост генерального директора хоккейного клуба "Барыс".