Казахстанское животноводство остаётся одной из ключевых отраслей агропромышленного комплекса, на долю которого приходится 39% валовой продукции сельского хозяйства. Однако текущие показатели отрасли показывают, что потенциал страны используется не полностью: продуктивность скота остаётся ниже мировых стандартов, внедрение современных технологий ограничено, а меры государственной поддержки пока не обеспечивают качественного рывка. Об это рассказал фермер Жанибек Кенжебаев. Подробнее в материале BAQ.KZ.

«Животноводство — одна из опорных отраслей, но текущие показатели не отражают реальных возможностей страны. Для выхода на международный рынок необходимо системное реформирование, внедрение современных технологий и улучшение генетического потенциала скота», — подчеркнул генеральный директор ZENGI GROUP Жанибек Кенжебаев.

Как отмечает он, по оценкам отраслевых экспертов, ежегодный рост продукции животноводства на уровне 2–3% не обеспечивает увеличения экспортного потенциала. Среди ключевых проблем называются низкая продуктивность животных, недостаточное использование научного и технологического обеспечения, а также ограниченный доступ фермеров к льготным кредитам и инвестициям.

В качестве мер по решению этих проблем рассматриваются:

-льготное кредитование под 5–6% для фермеров;

-развитие племенного дела и улучшение генетического потенциала скота;

-внедрение современных технологий производства и кормовой базы;

-усиление ветеринарного контроля и безопасности продукции;

-повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

По словам Жанибека Кенжебаева, реализация этих шагов позволит увеличить продуктивность, повысить качество продукции и укрепить позиции Казахстана на глобальном рынке мяса. Специалисты считают, что без системного подхода отрасль рискует сохранять текущую динамику и упустить возможности роста.