С 15 сентября в Казахстане появятся три вида обязательных платежей для владельцев недвижимости, парковок и кладовок. Что это за взносы? На что их можно будет потратить? И какое наказание ждет неплательщиков? Разбираемся в новом выпуске программы "Важная тема" на BAQ.kz. На наши вопросы ответит руководитель управления Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Кызгалдак Медетова.