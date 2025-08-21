Что нужно знать о новых платежах для владельцев недвижимости в Казахстане
Разбираемся вместе с экспертом в нашей студии.
Сегодня, 11:50
Фото: BAQ.kz
С 15 сентября в Казахстане появятся три вида обязательных платежей для владельцев недвижимости, парковок и кладовок. Что это за взносы? На что их можно будет потратить? И какое наказание ждет неплательщиков? Разбираемся в новом выпуске программы "Важная тема" на BAQ.kz. На наши вопросы ответит руководитель управления Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Кызгалдак Медетова.
