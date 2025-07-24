В 1885 году Абай Кунанбаев собирает в своём родном урочище 60 разных предметов быта и передаёт через своего друга, ссыльного врача и этнографа Нифонта Долгополова в только что открывшийся краеведческий музей Семипалатинска. Мудрец понимал социальную изменчивость. В те времена эти атрибуты кочевой и степной жизни мало кого могли заинтересовать. Но спустя десятилетия экспонаты стали жемчужиной экспозиции, посвящённой жизни казахского народа, и в частности - творчеству легендарного акына. Сейчас они открывают выставочную площадку первого в Казахстане литературно-мемориального музея и пользуются невероятной популярностью у туристов, особенно в преддверии его 180-летнего юбилея. Как выглядят "ценные приветы Абая" из прошлого, и какую историю рассказывают посетителям, в экскурсии корреспондента BAQ.KZ.

Контроль температуры, влажности, отсутствие солнечного света, защита от вредителей, специальные подставки. Всё это - необходимые условия для сохранения старинных экспонатов. Особенно - из кожи и дерева. Именно из этих материалов выполнена большая часть предметов, привезённых Долгополовым.

Общественный деятель и хирург Нифонт Иванович был сослан в сибирские города за участие в студенческих волнениях, а затем и за "вредное влияние на больных и жителей". В Семипалатинске он подружился с Абаем, в урочище которого врач два месяца поправлял здоровье чистым воздухом и кумысом. Изучал жизнь казахского народа, записывал интересные данные. Тогда друзья ещё не знали, какая ценность настигнет каждый из предметов.

В списке той коллекции - музыкальные инструменты, оружие, посуда, домашняя утварь.

До наших дней дошла лишь треть знаменитого сборника. Большая часть растеряна. Причина - политические, общественные неурядицы начала ХХ века, и как следствие ослабленное внимание к фондам.

"В 1878 году в Семипалатинске был образован Областной статистический комитет, который положил начало систематичному сбору данных и изучению края. Из-за отсутствия в городе специалистов с нужным образованием администрации пришлось привлечь к работе ссыльных интеллигентов. В 1883 году, после многочисленных ходатайств, было выделено 1500 рублей на организацию музея и общественной библиотеки. До революции музей активно пополнялся благодаря местным этнографам, писателям. До 1927 года он пять раз переезжал, состояние фондов ухудшилось. А в 1941 году, с началом войны, и вовсе прекратил свою деятельность. Музей был закрыт почти на 20 лет. И лишь в начале 60-х годов начал оживать", - рассказали в филиале госархива по Абайской области о судьбе краеведческого музея, в котором хранилась коллекция Абая.

В 1964 году абаевед, ученик Мухтара Ауэзова, ставший впоследствии первым директором литературно-мемориального музея Абая стал собирать крупицы памяти знаменитого земляка по частным и государственным фондам. Он обратился в краеведческий музей, где на тот момент сохранилось лишь 23 предмета знаменитой коллекции из 60-ти.

"Некоторые из них были в плохом состоянии, другие обветшали и не сохранились.

В том же году приказом Министерства культуры эти вещи были переданы в фонды музея Абая, как имеющие отношение непосредственно к его жизни. Сейчас они встречают гостей в первом зале под названием "Времена года". Это понятие обладает определённой цикличностью и имеет сакральное значение для казахов", - начала экскурсию по залам заместитель директора историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая "Жидебай-Бөрілі" Мейрамгуль Кайрамбаева.

Зал "Времена года" стилизован под юрту с шаныраком. Он украшен всеми атрибутами казахского жилища. Здесь же знаменитая деревянная дверь, которая снялась в нескольких музыкальных клипах и сотнях фотосессиях молодожёнов Семея.

"Основу своего музея Абай заложил при жизни, когда передал эти экспонаты в краеведческий музей. Они у нас выделены бежевыми этикетками. Если смотреть слева на право, то первой перед нами предстаёт корзина для транспортировки пиал - кесеқап. Традиционно такие футляры делают из кожи. Но этот предмет интересен тем, что сделан из коры дерева. Когда 150 лет назад вещи отбирались в краеведческий музей, они не были новоделами на тот момент. Они уже были с историей", - напоминает сотрудница музея.

Рядом мутовка для сбивания кумыса – қымыз піспек, опоясанная проволокой ещё в XIX веке. Она похожа на веретено. Видно, что ею часто пользовались для приготовления традиционного напитка.

По соседству в экспозиции деревянной посуды - большая чаша из цельного куска дерева для подачи мяса. Табақ остаётся в идеальном состоянии. Главный секрет такой сохранности в содержимом, которое подавали на щедрый дастархан в этой чаше.

"Во время подачи табақ пропитывался жиром от мяса, это смазывало древесину и укрепляло его структуру, в результате чего она оставалась прочной. Все мы знаем возросший интерес к национальным трендам, сейчас стало популярным использовать деревянную посуду для мяса. Опытные хозяйки не рекомендуют мыть их моющим средством, чтобы не смывать жировой слой", - рассказала Мейрамгуль Кайрамбаева.

Четыре ниши с экспонатами в зале "Времена года" символизируют, соответственно, зиму, весну, лето и осень. По мнению исследователей литературы, в историю было не так уж много писателей, которые создали произведения на тему времён года. Абай - один из них.

В нише, символизирующей лето, представлены кожаные изделия - мужской пояс, кожаный сосуд. Они выполнены мастерами прошлого весьма искусно.

Очень интересная история дошла до наших дней "на старинном седле". Оно украшено металлом в технике чернения по серебру и инкрустировано камнями. Напоминает технику кубачинского серебрения, которая распространена на Кавказе, славится своими уникальными традициями и передаётся из поколения в поколение.

"Эта техника не характерна для нашего региона. Но как же она оказалась у нас? В воспоминаниях говорится, что в аул Абая как-то пришли беглые кавказцы. Они долго гостили. Через какое-то время Абай заинтересовался поясом одного из гостей, попросил его рассмотреть предмет поближе, взял в руки и искренне восхитился чернением. В благодарность за оказанное гостеприимство постоялец предложил обучить казахского ремесленника этому мастерству. С тех пор в нашем регионе можно встретить данную технику. Вероятно, это был первый случай обмена опытом и появления чернения по серебру", - рассказала заместитель директора музея.

Сотрудники музея предполагают, что вероятно седло было украшено богаче. Но полный комплект атрибутов не сохранился.

Экспонаты музея Абая - это настоящая пища для размышления посетителей, среди которых много учёных гостей.

Например, музыковеды проводят немало времени, стоя у ниши с музыкальными инструментами. Асатаяқ – орудие шаманов (бақсы) для камлания. Согласно исследованиям специалистов, переданный Абаем артефакт является одним из древнейших подобных инструментов в Казахстане. Благодаря чему потомки могут увидеть удивительный атрибут, с помощью которого шаманы степи входили в состояние транса, чтобы общаться с духами. Также он сопровождал ритуальные танцы, использовался для изгнания злых духов и лечения.

"Встряхивая этот деревянный инструмент, бақсы получали нужные звуки для связи с духами. Мы видим здесь утрату элементов. Тем не менее, он очень хорошо сохранился. Украшен кораллами. Выполнен из двух пород дерева. Верхняя часть темнее, чем ручка, и, вероятно, старее", - говорит Мейрамгуль Кайрамбаева.

Вся коллекция, привезённая Долгополовым, имеет характерное отличие: на экспонатах крупным шрифтом белой краской указан инвентарный номер. Так их фиксировали в краеведческом музее.

Мужской пояс с карманами для охотничьих принадлежностей - кiсе белдiк – неотъемлемый атрибут кочевника. Рядом походный кожаный сосуд - торсық, в котором перевозили кумыс. Эти и многие другие изделия из кожи, дерева, серебра показывают жизнь и быт казахов во всём многообразии. Кочевая жизнь заставляла людей мастерить прочные предметы, ведь в ходе передвижений вещи быстро выходили и строя.

Большой интерес для посетителей и ценителей ремесленного искусства представляет сундучок для женских принадлежностей, лицевая часть которого инкрустирована костью.

"Перед работой кость нужно было тщательно подготовить. Челюстную и лопаточную кости определённое время вываривали в жировом составе. Только после этого они поддавались резке. Кости вырезали, инкрустировали и красили в разные цвета. Готовые орнаменты крепили на лицевую часть мебели, утвари. В музее Абая в урочище "Жидебай" имеются кровати, украшенные такой костью. Есть данные о том, что именно этот сундучок в 20-30 годы ХХ века годы вывозили на выставку в Париж", - рассказала сотрудница музея.

Отец Абая – Кунанбай Оскенбайулы – обладал величайшим авторитетом в степи. Его несмотря на происхождение из народа, выдвигали на должность волостного султана. Хотя такие регалии удостаивались только потомки-чингизиды.

В память о нём в музее хранятся 800 страниц архивных документов. Среди них формулярный список из военно-исторического архива города Москва, привезённый ещё в советский период. Сейчас такой документ называют резюме или личный листок. В нём указано, какие должности и в какие годы занимал Кунанбай Оскенбаев. Кстати, среди экспонатов, посвящённых жизни великого поэта, есть тюбетейка, привезённая для отца писателя из Мекки.

Документы и вещи, связанные с Кунанбаем, поступили в музей в разное время и не относятся к знаменитой коллекции, переданной Абаем. Но сотрудники музея предполагают, что в ней могли быть и личные вещи поэта.



"Очень жаль, что много предметов не сохранилось, ведь раньше людям приходилось спасать себя, свои жизни, и о вещах они не думали", - говорят в музее.

Надо сказать, что в музее Абая немало таких экспонатов, над которыми до сих пор ломают голову лучшие умы Казахстана. Например, знаменитое письмо акына сыну Магауе, в котором зашифрована информация о количестве скота.

Это тайное послание написано в 1895 году. Писатель пребывал в Семипалатинске и попросил сына отправить ему деньги, которые нужно было выручить, продав скот. Но сколько именно голов, узнал только Магауя.

"Между ними был свой языковой код, который понимали только они. Насколько нам известно, пока ещё никто не расшифровал количество скота, которое в восьмистишие указал Абай. Если посмотреть внимательно, то видно, что они упражнялись в уме и между ними был какой-то особый, только им ведомый язык. Иносказательность в крови у казахов", - пояснила сотрудница музея.

Абай любил и покупал всё передовое. В урочище "Жидебай" представлен знаменитый тарантас на рессорах, на котором писатель курсировал между Семеем и родным аулом. Копия этого транспортного средства в окружении антуража видов Семея выставлена в городском заповеднике. Есть в Жидебае и знаменитый зубной протез Абая. Стоматологи изучают этот необычный для своего времени экспонат и пишут по нему научные работы.

В литературно-мемориальном музее Абая содержится и экспонируется более 21 тысячи экспонатов, научная библиотека музея хранит более 16 тысяч изданий. Самые ценные и важные из них представлены в экспозициях музея.

Фото: Альбина Халел