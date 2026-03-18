В 2025 году казахстанцы создали 115,9 тысяч новых семей, передает BAQ.kz.

По данным Бюро национальной статистики, чаще всего сердца соединялись в Астане, где коэффициент брачности достиг 6,75 на 1000 человек, а также в Карагандинской (6,32) и Восточно-Казахстанской областях (6,27). Меньше всего браков заключили в Кызылординской области – 5,06 на 1000 человек.

Большая часть браков приходится на городских жителей – 78,9 тыс. пар (68%), тогда как в сельской местности создавалось 37 тыс. семей (32%). Средний возраст вступления в первый брак – 27,9 года у мужчин и 25,3 года у женщин. Среди тех, кто создавал семью впервые, – 77% мужчин и 78% женщин, а повторные браки после развода составили 22% у мужчин и 21% у женщин.

Интересно, что лето стало сезоном свадеб: больше всего браков зарегистрировали в июне – 11 848, июле – 12 955, и августе – 12 418. Из всех браков 80,4% были между представителями одной национальности, а оставшиеся 19,6% – межэтнические.

Однако вместе с новыми семьями сохраняется и уровень разводов. В 2025 году в Казахстане было 45,7 тыс. разводов, из которых 34 тыс. пришлись на города (74%), а 11,7 тыс. – на сельскую местность (26%). Общий коэффициент разводимости составил 2,24 на 1000 человек. Наибольшее число разводов пришлось на Павлодарскую область (3,43), а также Карагандинскую (3,41) и Северо-Казахстанскую (3,28). Самый низкий уровень разводов – в Туркестанской области (1,03).

По продолжительности брака наиболее хрупкими оказались союзы первых лет: 35% разводов приходятся на семьи, прожившие 1–4 года, 24% – на пары, прожившие 5–9 лет, и 8% разводов происходят уже в первый год после регистрации брака.