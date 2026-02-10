Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представили результаты февральского опроса профессиональных участников финансового рынка, включая представителей банков, страховых и брокерских организаций. Особое внимание в исследовании уделено курсу доллара США против казахстанского тенге, передает BAQ.KZ.

По оценкам экспертов, в ближайший год доллар сохранит давление на национальную валюту. Несмотря на относительную стабильность в краткосрочной перспективе, на более длительном горизонте возможны колебания из-за ослабления внешних факторов поддержки и увеличения внутреннего спроса на иностранную валюту.

"В текущих условиях тенге остаётся относительно устойчивым, однако сохраняющиеся высокие процентные ставки и сезонный спрос на валюту могут усилить давление на национальную валюту", — отмечают эксперты АФК.

Согласно опросу, большинство участников рынка (90%) ожидают сохранения базовой ставки Национального банка на текущем уровне на ближайшем заседании, что также влияет на валютный курс. При этом ожидаемое снижение ставки до 16,25% в течение следующих 12 месяцев может ослабить привлекательность тенговых активов и усилить интерес к доллару.

В целом, аналитики прогнозируют, что тенге в ближайшем году будет испытывать умеренное давление со стороны доллара, а ключевыми факторами станут инфляция, процентные ставки и внутренний валютный спрос.