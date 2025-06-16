До запуска ЛРТ в Астане осталось меньше года. Грандиозный проект, сроки сдачи которого несколько раз сдвигались, наконец, вышел на финишную прямую. Однако всем, кто надеялся прокатиться по рельсам до декабря, все же придется запастись терпением. Сделать это получится не раньше февраля-марта 2026 года. Тем временем накануне в столицу прибыли первые подвижные составы. В обзоре BAQ.kz узнаете, зачем их уже поставили на рельсы?