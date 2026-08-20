«Что произошло дальше, я не помню»: потерпевшая дала показания по делу Мырзуан

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан дала показания потерпевшая Айнур Нурпеисова. Она рассказала о полученных травмах, лечении и последствиях происшествия, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Нурпеисовой, 7 ноября 2025 года она приехала в Астану для обследования. Утром следующего дня вышла из дома вместе с сестрой, однако сам момент происшествия не помнит.

«7 ноября 2025 года я приехала в Астану для обследования. Утром 8 ноября мы с сестрой вышли из дома. Что произошло дальше, я не помню», - рассказала потерпевшая Нурпеисова.

Она также сообщила, что до приезда в столицу работала.

«На третий день приехал супруг, разбудил меня, и тогда я поняла, что нахожусь в больнице», - сказала Айнур Нурпеисова.

В результате происшествия женщина получила переломы ребер и костей черепа, а также травму головы.

После госпитализации Нурпеисова провела в больнице 16 дней. Затем еще около месяца оставалась в Астане и проходила обследования. По ее словам, после возвращения в Костанай она продолжила лечение у травматолога, невропатолога и ЛОР-врача.

На вопрос, оказывалась ли ей какая-либо помощь после происшествия, Нурпеисова ответила отрицательно.

«Нет, никакой помощи мне не оказывали», - сказала потерпевшая.

Следующее судебное заседание по делу о гибели Улданы Мырзуан назначено на 24 августа в 10:00.