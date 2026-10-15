Что стоит за первым в истории визитом бельгийского монарха в Центральную Азию - эксперт

Государственный визит Короля Бельгии Филиппа в Казахстан стал первым визитом бельгийского монарха не только в нашу страну, но и в Центральную Азию. Вместе с ним приехала делегация из 110 человек, в которую вошли представители правительства, крупного бизнеса и ведущих университетов.

По мнению ведущего эксперта отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК Алишера Абдрешева, этот визит показывает, что отношения Казахстана и Бельгии постепенно выходят за рамки сырьевой торговли.

«Государственный визит Короля Филиппа - это не протокольное событие, а сигнал о смене приоритетов бельгийской дипломатии и переходе казахстанско-бельгийских отношений из сырьевой плоскости в технологическую», - отметил эксперт.

Он обратил внимание и на состав делегации.

«Делегация из 110 человек говорит о том, что Брюссель приехал не с протокольной миссией, а за конкретными договоренностями. В состав бельгийской делегации вошли представители правительства, руководители крупных компаний и ректоры ведущих университетов. Данный формат говорит о серьезности намерений Брюсселя», - считает Абдрешев.

За последние 20 лет объем прямых бельгийских инвестиций в экономику Казахстана достиг 15 млрд долларов. В стране работают 76 предприятий с бельгийским капиталом. Товарооборот по итогам 2025 года превысил 580 млн долларов.

При этом эксперт считает, что смотреть только на объем торговли недостаточно.

«Ключевое не в объемах торговли, а в ее структуре. Казахстанский экспорт в Бельгию вырос на 48% в 2025 году, и важное место в нем заняли поставки семян льна. Казахстан уже является ведущим поставщиком этой продукции в ЕС, а Бельгия - крупнейшим европейским рынком сбыта. Это создает предпосылки для перехода от экспорта сырья к совместной глубокой переработке», - отметил он.

Актау и Курык могут получить бельгийский опыт

Одним из направлений сотрудничества Абдрешев называет транспорт и логистику.

«Казахстан заинтересован в привлечении бельгийских технологий и управленческих компетенций для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Особое значение имеет порт Антверпен-Брюгге - один из крупнейших логистических узлов Европы», - рассказал эксперт.

По его словам, опыт бельгийской стороны может пригодиться Казахстану в цифровизации портовых операций, мультимодальных перевозках и управлении грузопотоками.

«Его опыт в цифровизации портовых операций, мультимодальных перевозках и управлении грузопотоками может быть востребован при модернизации казахстанских портов Актау и Курык. В сентябре 2026 года стороны предметно обсуждали установление прямого сотрудничества между этими портами, включая подготовку специалистов и внедрение технологий умного порта», - сообщил Абдрешев.

Интерес к критическим минералам

Еще одно направление связано с критическими минералами и переработкой сырья.

«Казахстан располагает значительной ресурсной базой и производит 18 из 34 видов критически значимого сырья, определенных Европейским союзом. Бельгия обладает развитой химической промышленностью, металлургическими технологиями и компетенциями в переработке материалов», - отметил эксперт.

По его словам, следующий шаг может быть связан уже не с вывозом сырья, а с производством внутри Казахстана.

«Перспективным представляется переход от преимущественно сырьевой торговли к созданию совместных производств с более высокой добавленной стоимостью. Это переработка металлов, выпуск промышленных компонентов, формирование устойчивых производственных цепочек для европейского рынка», - пояснил он.

Бельгийские компании уже работают в Казахстане

В стране уже представлены Jan De Nul, Sarens и Ahlers Logistics.

«Присутствие в Казахстане таких бельгийских компаний уже формирует основу для расширения взаимодействия. Наиболее перспективные направления - инфраструктурное строительство, машиностроение, нефтехимия, производство промышленного оборудования, внедрение современных инженерных решений», - отметил Абдрешев.

При этом, по его мнению, Казахстану стоит делать ставку на проекты, которые дают стране больше, чем просто капитал.

«Приоритет следует отдавать проектам, предполагающим локализацию производства, подготовку казахстанских специалистов и передачу технологий», - считает эксперт.

Astana Hub и бельгийский The Beacon

Отдельный блок связан с цифровыми технологиями.

«Астана и Брюссель располагают взаимодополняющими возможностями в сфере ИИ, промышленной автоматизации, кибербезопасности и цифрового управления городской инфраструктурой», - сказал Абдрешев.

В сентябре 2026 года стороны обсуждали возможность партнерства между бельгийским технологическим центром The Beacon и Astana Hub.

«Практическое значение - реализация совместных технологических проектов, обмен стартапами, внедрение цифровых решений в промышленности и логистике», - отметил он.

Эксперт выделил и космическую отрасль.

«Отдельного внимания заслуживает космическая отрасль с учетом бельгийских компетенций в спутниковых технологиях и казахстанского потенциала в космической инфраструктуре», - считает Абдрешев.

По его оценке, главный вопрос теперь в том, перейдут ли достигнутые договоренности в реальные проекты.