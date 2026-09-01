Что такое кредитная история и сколько она хранится в Казахстане

Кредитная история остается одним из ключевых факторов, которые банки и микрофинансовые организации учитывают при рассмотрении заявки на заем. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, какие сведения в нее попадают, кто имеет к ним доступ и как долго они хранятся.

Кредитная история содержит информацию о кредитах и займах гражданина, размере задолженности, своевременности платежей и допущенных просрочках. Эти сведения также используются при формировании персонального кредитного рейтинга заемщика.

В Казахстане работают два кредитных бюро – Государственное кредитное бюро (ГКБ) и Первое кредитное бюро (ПКБ). ГКБ является дочерней организацией Национального банка. Банки, микрофинансовые организации, ломбарды, коллекторские агентства, операторы связи, коммунальные службы и другие предусмотренные законодательством организации обязаны передавать ему соответствующие сведения.

Первое кредитное бюро является частной коммерческой организацией. Передача информации в него осуществляется на добровольной основе.

Что попадает в кредитную историю

Кредитные бюро формируют историю заемщика на основании сведений, поступающих от банков, МФО, коллекторских агентств, государственных органов, а также организаций, предоставляющих товары и услуги в кредит или с отсрочкой платежа.

В истории фиксируется, какие кредиты и займы получал человек, сколько он должен, своевременно ли вносил платежи и были ли просрочки.

При этом организации, передающие сведения в кредитные бюро, обязаны обеспечивать их достоверность и актуальность.

Кто может посмотреть кредитную историю

Кредитная история относится к конфиденциальной информации. Получить кредитный отчет может сам гражданин, а также организации, которым такое право предоставлено законодательством.

В частности, речь идет о банках, микрофинансовых организациях, ломбардах и кредитных товариществах. Как правило, для получения ими кредитного отчета требуется согласие гражданина.

Кредитные бюро обязаны обеспечивать защиту содержащейся в истории информации и не раскрывать ее посторонним лицам.

Когда сведения исчезнут из кредитной истории

Кредитная история хранится пять лет с даты получения кредитным бюро последней информации о гражданине.

Это означает, что отсчет начинается не с момента оформления кредита.

К примеру, если заемщик полностью рассчитался по кредиту, после чего банк передал сведения о погашении в кредитное бюро, пятилетний срок будет отсчитываться именно с даты получения бюро этой информации.

Поэтому данные о старых кредитах и допущенных по ним просрочках могут оставаться в кредитной истории еще пять лет после поступления последних сведений о заемщике.