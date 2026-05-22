Что заинтересовало Японию в казахстанском агросекторе

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров провёл встречу с губернатором Токио Коикэ Юрико.

По данным ведомства, стороны обсудили расширение сотрудничества в агропромышленном комплексе, включая инвестиции, торговлю и развитие аквакультуры.

Особое внимание уделено росту взаимной торговли: в первом квартале 2026 года товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Японией увеличился на 75%.

Казахстан выразил готовность наращивать экспорт экологически чистой продукции — мёда, мяса, молочных товаров, зерна и продукции глубокой переработки. Отдельно развивается направление поставок конины: уже 47 казахстанских компаний получили доступ к японскому рынку, продолжается работа по расширению экспорта.

Также обсуждаются совместные проекты в сфере аквакультуры и создание исследовательской платформы по устойчивому сельскому хозяйству на базе казахстанско-японского центра при КазНАИУ.

Япония, в свою очередь, проявляет интерес к опыту Казахстана в развитии рыбного хозяйства. В стране за последние годы число рыбоводных хозяйств выросло более чем в 2,5 раза, а производство рыбы увеличилось с 9 до 26 тысяч тонн.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность укреплять партнёрство и развивать совместные инвестиционные и технологические проекты в аграрной сфере.