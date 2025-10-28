В Казахстане продолжается подготовка к введению нового таможенного регулирования для товаров электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза, передает BAQ.KZ со ссылкой на КГД.

Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС вступает в силу после завершения всеми государствами-членами необходимых внутригосударственных процедур, и Республика Казахстан завершила свою часть работы в начале октября 2025 года. Пока точная дата начала действия нового регулирования не объявлена, так как Комиссия и государства-члены продолжают согласовывать внутренние акты и приводить национальное законодательство в соответствие с нормами Протокола.

Новые правила будут касаться исключительно товаров, приобретаемых физическими лицами на зарубежных интернет-площадках за пределами ЕАЭС, таких как заказы из Китая, США или стран Европейского союза. Покупки на платформах внутри союза, например Wildberries или Ozon, регулированию не подлежат. Основные изменения включают перевод товаров из категории "для личного пользования" в категорию "товаров электронной торговли", введение нового вида декларации, новой пошлины и роли "оператора электронной торговли", которым станут уже знакомые компании — АО "Казпочта", DHL, FedEx и другие.

Все таможенные формальности за получателей будут выполнять операторы, что позволит минимизировать изменения в процессе получения посылок для обычных покупателей. Порог беспошлинного ввоза товаров сохраняется на уровне 200 евро, при превышении которого вводится пошлина в размере 5% от стоимости и НДС 12%. При этом большинство заказов казахстанцев не превышают этого порога, поэтому новые правила затронут лишь небольшую часть покупателей.

Пилотный проект по апробации нового таможенного регулирования уже более года проводится с участием АО "Казпочта" и ТОО "DHL Казахстан", и пока эксперименты показали, что оформление посылок через новый вид декларации не создает существенных трудностей для граждан.