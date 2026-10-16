Что значат категории C, D и E в цифровой карте семьи

Насколько благополучна семья, государство в Казахстане оценивает не только по зарплате. В цифровой карте семьи учитывают больше 50 критериев, от работы и жилья до кредитов, машины и подсобного хозяйства. По ним семье присваивают категорию, и от нее зависит, нужна ли семье поддержка государства.

Кроме доходов, система смотрит на занятость, жилищные условия, имущество, транспорт, кредиты, наличие бизнеса, земельных участков, личного подсобного хозяйства и социальное положение.

«Важно отметить, что категория семьи определяется не по одному показателю», – говорится в разъяснении.

К категории C относят семьи со средним достатком и стабильным уровнем благополучия.

Категория D означает, что у семьи есть финансовые трудности. Например, низкие доходы, нет постоянной работы или своего жилья, есть просроченные кредиты.

Категорию E присваивают семьям, которым нужна первоочередная поддержка государства. Обычно у них сразу несколько проблем. Доход намного ниже черты бедности, нет постоянной работы, жилья, имущества и накоплений, и есть просроченные кредиты.

Раз и навсегда категорию не присваивают.

«При изменении жизненных обстоятельств категория семьи также может быть пересмотрена», – уточняется в разъяснении.

Разобраться в категориях сейчас особенно полезно. На этой неделе Премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на вопрос депутата в Курултае, рассказал, что с 1 января 2027 года социальную помощь будут назначать по принципу нуждаемости, а обеспеченные семьи перестанут получать поддержку от государства.