Казахстанский фигурист, олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров, опубликовал видеообращение на своей странице в социальных сетях. Спортсмен поблагодарил соотечественников за поддержку, которую, по его словам, он ощущал на протяжении всего пути к олимпийскому золоту, передает BAQ.KZ.

«Вижу и чувствую огромную поддержку от вас. Қолдау көрсеткендеріңіз үшін рақмет!» — написал чемпион в публикации.

Фигурист в самом видео подчеркнул, что прошедший сезон был непростым и потребовал максимальной концентрации и самоотдачи. По его словам, за успехом на Олимпиаде стоит большая командная работа — тренеров, специалистов и всех, кто сопровождал его на пути к медали.

«Очень хочу искренне поблагодарить всех причастных, всех специалистов, тренеров, всех, кто был рядом в этот момент на протяжении всего этого тяжелого сезона», — отметил спортсмен.

Обращение быстро разошлось среди болельщиков. Подписчики оставляют поздравления и слова благодарности, отмечая, что победа спортсмена стала значимым событием для всей страны.