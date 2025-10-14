Вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова сообщила о расширении международного партнёрства в сфере цифрового обучения и искусственного интеллекта, передает BAQ.kz.

По её словам, министерство выстраивает системное сотрудничество с такими компаниями, как NVIDIA, Google, Astana Hub, EduSystem, Huawei и Coursera. Совместные инициативы направлены на развитие компетенций в области ИИ, цифровых технологий и инновационного образования.

Отдельно Щеглова выделила партнерство с Coursera, подчеркнув его масштаб и динамику.



"Только за последние три года 197 926 студентов прошли обучение на платформе Coursera и получили 388 573 сертификата. Сегодня на платформе доступны 225 курсов по искусственному интеллекту, и мы видим устойчивый интерес студентов к этим направлениям", — сообщила вице-министр.

В рамках программы "AI-Sana" студенты уже получили 72 406 сертификатов именно по направлениям ИИ и цифровых компетенций. По словам Динары Щегловой, эти показатели подтверждают высокий запрос молодежи на современные цифровые навыки и готовность к обучению в международных образовательных экосистемах.