Creative Aimaq: Ярмарка акмолинских креаторов открылась в Астане

В Астане на площадке Фонда развития креативных индустрий открылась ярмарка креаторов Акмолинской области. В числе почетных гостей мероприятия были Заместитель Премьер-министра-Министр культуры и информации РК Аида Балаева и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

В рамках ярмарки жители и гости столицы смогут познакомиться с изделиями мастеров региона, авторскими коллекциями, локальными брендами. Особое внимание уделено современным направлениям креативной экономики. В event-зоне презентованы IT, digital и media-проекты, стартапы в сфере робототехники, геймдевелопмента, искусственного интеллекта, туризма и киберспорта.

Кроме того, в рамках двухдневной программы посетители смогут принять участие в мастер-классах по традиционному ремеслу и декоративно-прикладному искусству. В том числе мастер-классы по изготовлению «Көрпе», «Жастық», «Құрақ», национальных музыкальных инструментов и обуви, изделий из дерева, металла и кости, а также занятия по сухому валянию шерсти и изобразительному искусству.

Также в рамках проекта можно приобрести представленную продукцию. В первый день ярмарки креаторы реализовали свои изделия на общую сумму 5 млн тенге.

Сегодня в Акмолинской области зарегистрировано более 1000 субъектов креативных индустрий. В регионе активноразвиваются ювелирное искусство, производство национальных музыкальных инструментов, деревообработка, дизайн, fashion- индустрия, ремесленничество, IT и digital-проекты.

Акмолинская область стала первым регионом проекта Creative Aimaq, реализуемого Фондом развития креативных индустрий в соответствии с поручением Главы государства по разработке пакета мер поддержки креативной индустрии. Инициатива направлена на развитие региональных креативных индустрий и создание единой площадки для презентации творческого потенциала регионов Казахстана.