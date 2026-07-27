Астана начала принимать участников международного турнира «Игры Будущего 2026» (GOTF 2026) powered by Samruk-Kazyna. В ближайшие дни в столицу съедутся ведущие команды по фиджитал- и киберспорту, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

В этом году турнир объединит более 800 спортсменов, представляющих свыше 50 национальностей. На протяжении почти двух недель Астана станет одной из главных мировых площадок фиджитал-спорта, который сочетает традиционные спортивные дисциплины и компьютерные игры.

Первыми приехали участники фиджитал-баскетбола

Одними из первых в столицу прибыли команды, которые выступят в дисциплине Phygital Basketball Presented by Halyk Fund.

Среди участников – MINSK, Zagrebacki malisani NITUI, Vozdovac Belgrad, Dangerous Meridianbet, Flow Game Basketball, а также аргентинский клуб Boca Juniors, являющийся двукратным чемпионом страны и победителем Basketball Champions League Americas.

На турнире выступят Team Spirit, T1 и другие звезды киберспорта

Вслед за первыми участниками в Астану прибудут известные киберспортивные коллективы, включая Team Spirit, Team Falcons, T1, Xtreme Gaming, Vici Gaming, Aurora Gaming, The MongolZ, Bigetron by Vitality, Twisted Minds и 17 Gaming.

Команды будут бороться за победу в дисциплинах Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike 2 и других.

Подготовка к турниру завершается

На спортивных объектах столицы завершаются последние приготовления. Помимо соревнований, для участников и зрителей организуют интерактивные площадки и технологические зоны.

Организаторы отмечают, что приезд команд знаменует начало главных событий турнира. Болельщики смогут увидеть вживую игроков, за выступлениями которых ранее следили только во время международных трансляций.

Когда пройдут соревнования

Международный турнир «Игры Будущего 2026» состоится в Астане с 29 июля по 9 августа. Программа включает восемь дисциплин, объединяющих физический и цифровой форматы соревнований.