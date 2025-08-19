Несмотря на колебания курса тенге банковский сектор Казахстана продолжает демонстрировать устойчивость. Об этом в ответ на официальной запрос BAQ.KZ сообщили в Национальном банке.

"Несмотря на курсовые колебания, валютный риск остается на приемлемом уровне. Банки хеджируют валютный риск при помощи производных финансовых инструментов и соблюдают установленные Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка пруденциальные нормативы и лимиты по валютной позиции. Текущие значения открытой валютной позиции банков близки к нейтральным", - сообщили в Банке.

Активы банковского сектора на 1 июля 2025 года составили 64,8 трлн тенге, увеличившись за год на 17,2% или 9,5 трлн тенге. Депозитная база выросла на 17,8%, достигнув 44,1 трлн тенге, а собственный капитал увеличился на 24,6% — до 9,3 трлн тенге.

Капитал и устойчивость

Также в Нацбанке сообщили, что коэффициент достаточности основного капитала составил 19,5%, коэффициент достаточности собственного капитала — 21%, что значительно выше нормативных требований и обеспечивает покрытие потенциальных рисков.

Ликвидность и валютный риск под контролем

Банки продолжают сохранять значительный запас ликвидности: коэффициенты превышают нормативные требования, а объем высоколиквидных активов составил 18,9 трлн тенге или 29,2% от активов сектора.

Валютный риск оценивается как приемлемый.

Риски перегрева и меры регулятора

Вместе с тем отмечаются признаки перегрева в сегменте розничного кредитования. В ответ Национальный банк и АРРФР вводят меры для охлаждения кредитования населения.

В частности, с 1 апреля 2026 года вводится дополнительный капитал для банков по кредитам населению и снижаются максимальные процентные ставки по займам.

Что это значит для граждан?

Другими словами, банкам придётся держать больше собственного капитала под те кредиты, которые они выдают населению. То есть, выдавать займы станет дороже и сложнее, поэтому банки начнут внимательнее относиться к проверке клиентов и реже одобрять рисковые кредиты.

Кроме того, вводится ограничение на процентные ставки — то есть банки больше не смогут устанавливать слишком высокие проценты по займам. Это должно защитить людей от переплат и сделать кредиты более разумными и безопасными.