Ведущий консервативный американский новостной сайт Daily Signal опубликовал материал о выступлении президента США Дональда Трампа на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН , передает BAQ.KZ.

Издание отмечает, что 80-я сессия в Нью-Йорке прошла в иной атмосфере - без привычного оптимизма. Один за другим лидеры признавали очевидное - ООН не справляется со своей миссией, не предотвращает войны и не внушает доверия.

"Президент США озвучил то же послание, которое определяло его предыдущие встречи с многосторонними институтами - результат важнее ритуалов. Его слова отражали философию "Америка прежде всего" - убеждение, что международное сотрудничество должно служить реальным людям, а не раздувать бюрократию. "Судите ООН по результатам, а не по церемониям", - заявил он, и эта мысль встретила куда большее сочувствие в зале, чем многие дипломаты решились бы признать публично", - пишет СМИ.

Издание также отмечает, что Трамп был не единственным, кто испытывал такие сомнения. СМИ пишут, что Касым-Жомарт Токаев поддержал критику Трампа.

"Токаев -не популист-аутсайдер. Он - кадровый дипломат и бывший заместитель генерального секретаря ООН, возглавлявший отделение ООН в Женеве", - пишет СМИ.

Daily Signal отмечает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал случившееся „возмутительным и опасным“ провалом, свидетельствующим о „глубокой депрессии“ в ООН. Он резко раскритиковал культуру халатности и бездействия, подчеркнув, что организация нуждается в полной реформе.

Особую значимость совпадению взглядов Трампа и Токаева придает контекст, пишет СМИ.

"Казахстан находится в Центральной Азии, между Россией и Китаем, и испытывает значительное давление этих двух держав. Тем не менее Казахстан остается на стороне США и Запада в поддержке Украины, выступает за свободную торговлю и ищет более широкое сотрудничество с Америкой".

СМИ напоминает, что за день до заседания ООН США и Казахстан подписали сделку на 4,2 миллиарда долларов о поставке тяжелых локомотивов для казахских железных дорог компанией Wabtec из Пенсильвании. Министр торговли Говард Латник назвал её "крупнейшей сделкой по локомотивам в истории".

Daily Signal также отмечает, что здравый смысл Трампа и критика Токаева сходятся в одном выводе: ООН должна реформироваться ради общего блага, иначе люди окончательно перестанут верить в нее.